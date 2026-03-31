Reuters: Гигантский кувейтский танкер горит в Персидском заливе
- 31.03.2026, 10:49
Владелец судна сообщил новые подробности об ударе.
Иранские силы во вторник обстреляли полностью загруженный нефтяной танкер «Аль-Салми» близ побережья Объединенных Арабских Эмиратов после того, как накануне американский президент Дональд Трамп предупредил, что США уничтожат практически все энергетические объекты и нефтяные скважины в Иране, если не будет открыт для судоходства Ормузский пролив, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters.
Владелец судна, ходящего под флагом Кувейта, - компания Kuwait Petroleum Corp - сообщил, что удар был нанесен рано утром во вторник и вызвал возгорание и повреждение корпуса, однако информации о раненых не поступало.
Власти Дубая впоследствии сообщили, что им удалось взять пожар под контроль.