Иран атаковал кувейтский танкер Al-Salmi в порту Дубая 31.03.2026, 8:49

Корабль был полностью загружен нефтью.

Иран нанес воздушный удар по кувейтскому танкеру Al-Salmi, который находился в порту Дубая. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на Kuwait Petroleum Corp.

По данным Al Jazeera, танкер Al-Salmi был полностью загружен нефтью. В результате воздушной атаки на судне начался пожар - поврежден корпус, существовала угроза выброса нефти.

В дальнейшем пресс-служба города Дубая в своем аккаунте в социальной сети X написала, что пожар на кувейтском танкере спасательные команды полностью потушили. Произошел ли разлив нефти, не уточняется. Местные власти оценивают ущерб от воздушной атаки со стороны Ирана.

