«После встречи с Путиным Лукашенко был подавлен»

Диктатор не готов к такому сценарию.

Россия продолжает настаивать на более тесном сближении с Беларусью по принципу две страны – «одно отечество». Эта мысль снова была донесена до Лукашенко во время его встречи с Путиным 26 февраля в Москве. Белорусский правитель пытается этого сценария не допустить, но козырей у него практически не осталось. Об этом пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка».

«Источники из гражданской сферы близкие к белорусской делегации сообщили, что Лукашенко на обратном пути был подавлен. Вслух обсуждал с Сергеенко и Кочановой вопросы вариантов политического устройства «союзного государства». Источники, позже «подработав» информацию, уточнили, что Путин настаивает на глубочайшей интеграции по принципу «одно отечество».

Это то, что Путин хочет забросить в клювики своей ваты взамен Украины. Донбасс и Беларусь по замыслу Кремля должны стать главными геополитическими трофеями и достижениями кровавой четырехлетней авантюры Путина», – пишет «Беларуская выведка».

По данным источников телеграм-канала, Александр Лукашенко не готов к такому сценарию.

