Таможня Германии нашла наркотики на 1 млн евро в садовых гномах 1 4.03.2026, 11:52

Нелегальный груз обнаружили в аэропорту Кельн/Бонн.

В аэропорту Кельн/Бонн таможенники обнаружили около 25 кг наркотика кетамин, спрятанного в окрашенных в золотой цвет фигурках садовых гномов. Как сообщила таможенная служба во вторник, 3 марта, общая стоимость нелегального груза оценивается примерно в 1 млн евро, пишет «Немецкая волна».

Уточняется, что наркотики найдены около месяца назад при проверке рентгеном четырех посылок, отправленных с юга Германии в Канаду и Австралию. Подозрения вызвали, в частности, ноги садовых гномов, форма которых была явно изменена, сообщает пресс-секретарь главного таможенного управления Кельна Йенс Аланд (Jens Ahland).

Конфискация кетамина таможней Кельна

Кетамин считается наркотиком, особенно распространенным на вечеринках. На черном рынке его можно приобрести по цене вдвое меньшей, чем кокаин. Как пишет dpa, в отличие от других наркотиков кетамин нередко перевозят контрабандой из Европы в другие регионы мира.

В прошлом году таможенники в Кельне конфисковали 1,3 тонны кетамина на сумму 54 млн евро. А всего неделю назад таможенная служба Кельна нашла 33 кг кетамина в багаже 36-летнего британца - пассажира нидерландского такси, ехавшего по автобану A3 в сторону Франкфурта-на-Майне. 30 пакетов с наркотиками с целью маскировки обернули в подарочную бумагу.

