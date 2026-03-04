Лукашенко встретился с послом Ирана

Лукашенко встретился с послом Ирана24
Диктатор принялся критиковать атаку Израиля и США на режим аятолл.
Белорусский диктатор Лукашенко встретился в Минске с послом Ирана Алирезой Санеи 4 марта. Правитель полностью солидаризировался с режимом мулл.
«Вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети», — сказал Лукашенко.
Он также спросил посла, чем может Беларусь в этой ситуации помочь.
Отметим, 2 марта Лукашенко направил соболезнования главе Ирана Масуду Пезешкиану в связи с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате, по его словам, «вероломной атаки».