Лукашенко встретился с послом Ирана 24 4.03.2026, 12:08

12,366

Диктатор принялся критиковать атаку Израиля и США на режим аятолл.

Белорусский диктатор Лукашенко встретился в Минске с послом Ирана Алирезой Санеи 4 марта. Правитель полностью солидаризировался с режимом мулл.

«Вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети», — сказал Лукашенко.

Он также спросил посла, чем может Беларусь в этой ситуации помочь.

Отметим, 2 марта Лукашенко направил соболезнования главе Ирана Масуду Пезешкиану в связи с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате, по его словам, «вероломной атаки».

