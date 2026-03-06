США потопили крупнейший авианосец Ирана: появились кадры уникального удара 14 6.03.2026, 13:51

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В момент атаки загорелись нос и корма флагмана иранского флота «Шахид Багери».

Армия Соединенных Штатов Америки ударила по авианосцу Ирана, который является носителем ударных беспилотников, заявили в Пентагоне. При этом опубликовали видео с моментом атаки, во время которой задымился нос и корма корабля. Пораженная цель — это один из крупнейших кораблей иранского флота «Шахид Багери» (IRIS Shahid Bagheri, или «Шахид Багри»). Американцы отметили, что корабль имеет размеры авианосца времен Второй мировой войны, пишет «Фокус».

Пентагон нанес минимум два удара по авианосцу Ирана, показало видео от армии США в соцсети X. Кадры атаки зафиксировали с помощью разведдрона, который показал все детали уничтожения «Шахид Багери» (еще называют «Шахид Багри»).

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

«Американские войска не сдерживаются от миссии по потоплению всего иранского флота. Сегодня иранский авианосец беспилотников, размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны, был поражен и теперь горит», — написало командование армии США.

Под видео Пентагон не указал, какой именно корабль Ирана удалось взорвать. Впрочем, по очертаниям он похож на IRIS Shahid Bagheri — авианосец для пуска БпЛА.

Война в Иране — что произошло с «Шахидом Багери»

В заметке 6 марта командование США не уточнило, когда же именно взорвало авианосец «Шахид Багери» Ирана. Впрочем, об инциденте говорится в заметке за 2 марта. Отмечается, что корабль уничтожили «в первые часы после начала операции «Эпическая ярость».

«Шахид Багери» (IRIS Shahid Bagheri) — иранский авианосец, который в 2022-2024 годах переоборудовали из контейнеровоза «Перанин» (Perarin, номер IMO 9209350). В первоначальном виде — контейнеровоз, который ранее принадлежал Южной Корее, имел размеры 240 на 32 м. Для сравнения, американские авианосцы ровно почти в полтора раза больше: Gerald R. Ford имеет длину 330 метров и ширину около 80 м. Суть переделки заключалась в том, что к палубе пристроили наклонную плоскость, с которой должны были стартовать беспилотники. Готовый дрононосец спустили на воду в 2024 году, а в феврале 2025 «Шахид Багери» стал частью флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Возможности IRIS Shahid Bagheri — на палубе помещаются и имеют возможность взлететь вертолеты и БпЛА. Кроме того, вооружение — автоматическая пушка, восемь противокорабельных ракет (Noor или Qader с дальностью до 300 км), зенитные ракеты Kowsar 222 с зоной поражения 17 км.

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Командование США сообщило 3 марта, что потопили 9 кораблей Ирана, но позже стало известно о новых поражениях. Фокус установил названия части потопленных целей (с учетом авианосца):

IRGC Navy Jamaran — поражение в первые дни противостояния;

IRIS Dena — потопили торпедой возле Шри-Ланки 4 марта;

IRIS Shahid Sayyad Shirazi — кадры удара появились 5 марта;

IRIS Shahid Bagheri — удар до 2 марта.

Среди прочего, Пентагон опубликовал кадры удара по IRIS Dena. Выяснилось, что использовали торпеду Mk.48, которую запустили с неназванной подводной лодки. На борту иранского корабля должно было находиться около 180 моряков: спасли 30-70 (данные разнятся), остальные считаются пропавшими без вести.

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