Иранский фрегат в Индийском океане был потоплен американской атомной подлодкой
- 6.03.2026, 13:27
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Новые подробности.
Стали известны детали недавнего потопления иранского фрегата IRIS Dena. Судно было атаковано американской атомной подводной лодкой USS Charlotte (SSN-766), относящейся к классу субмарин «Лос-Анджелес» и введенной в строй в 1994 году.
7th Fleet Los Angeles-class fast-attack sub USS Charlotte (SSN 766) fired the single Mk 48 torpedo that sunk Iranian frigate IRIS Dena (75), @JimLaPorta reports.— Ian Ellis (@ianellisjones) March 6, 2026
One of 30+ Iranian vessels destroyed this week and the first enemy ship sunk by a U.S. sub since WW2. Periscope view: pic.twitter.com/gAGc9I7BjY
Военные эксперты определили тип по кадрам с перископа — подлодки класса «Лос Анджелес» используют классический оптический перископ, через который оператор напрямую наблюдает цель, тогда как на более новых «Вирджиния» применяются мачты с цифровыми камерами и выводом изображения на дисплеи внутри центрального поста.
Скорее всего, данная подводная лодка причастна к сопровождению американской ударной авианосной группы авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), находящейся относительно неподалеку у побережья Омана.