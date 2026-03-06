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Иранский фрегат в Индийском океане был потоплен американской атомной подлодкой

  • 6.03.2026, 13:27
  • 6,838
Иранский фрегат в Индийском океане был потоплен американской атомной подлодкой

Новые подробности.

Стали известны детали недавнего потопления иранского фрегата IRIS Dena. Судно было атаковано американской атомной подводной лодкой USS Charlotte (SSN-766), относящейся к классу субмарин «Лос-Анджелес» и введенной в строй в 1994 году.

Военные эксперты определили тип по кадрам с перископа — подлодки класса «Лос Анджелес» используют классический оптический перископ, через который оператор напрямую наблюдает цель, тогда как на более новых «Вирджиния» применяются мачты с цифровыми камерами и выводом изображения на дисплеи внутри центрального поста.

Скорее всего, данная подводная лодка причастна к сопровождению американской ударной авианосной группы авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), находящейся относительно неподалеку у побережья Омана.

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