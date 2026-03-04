США показали уничтожение иранского корабля у берегов Шри-Ланки 15 4.03.2026, 17:52

21,196

Видеофакт.

Американский Пентагон опубликовал кадры торпедной атаки американской субмарины по иранскому военному кораблю, который возвращался в Иран из индийского порта после учений. По данным МИД Шри-Ланки, в результате удара в международных водах не менее 80 моряков погибли, еще 101 человек числится пропавшим без вести.

По информации СМИ, утром 4 марта иранский фрегат «Дена» (IRIS Dena) подал сигнал бедствия в территориальных водах Шри-Ланки в районе города Галле. ВМС республики проводят спасательную операцию на месте происшествия.

