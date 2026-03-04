закрыть
Reuters: Подлодка атаковала иранский корабль у берегов Шри-Ланки

  4.03.2026, 13:27
101 человек числится пропавшим без вести.

Не менее 101 человека считаются пропавшими без вести, еще 78 получили ранения после удара подводной лодки по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Военно-морских силах и Министерстве обороны страны.

Чья именно подлодка нанесла удар, не уточняется.

По информации СМИ, утром 4 марта иранский фрегат «Дена» (IRIS Dena) подал сигнал бедствия в территориальных водах Шри-Ланки в районе города Галле. ВМС республики проводят спасательную операцию на месте происшествия.

Власти Шри-Ланки ранее сообщали, что как минимум 30 членов экипажа тонущего фрегата удалось спасти — их доставили в медицинские учреждения Галле.

