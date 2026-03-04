Reuters: Подлодка атаковала иранский корабль у берегов Шри-Ланки 11 4.03.2026, 13:27

15,212

101 человек числится пропавшим без вести.

Не менее 101 человека считаются пропавшими без вести, еще 78 получили ранения после удара подводной лодки по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Военно-морских силах и Министерстве обороны страны.

Чья именно подлодка нанесла удар, не уточняется.

По информации СМИ, утром 4 марта иранский фрегат «Дена» (IRIS Dena) подал сигнал бедствия в территориальных водах Шри-Ланки в районе города Галле. ВМС республики проводят спасательную операцию на месте происшествия.

Власти Шри-Ланки ранее сообщали, что как минимум 30 членов экипажа тонущего фрегата удалось спасти — их доставили в медицинские учреждения Галле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com