Reuters: Подлодка атаковала иранский корабль у берегов Шри-Ланки

Reuters: Подлодка атаковала иранский корабль у берегов Шри-Ланки11
- 4.03.2026, 13:27
101 человек числится пропавшим без вести.
Не менее 101 человека считаются пропавшими без вести, еще 78 получили ранения после удара подводной лодки по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Военно-морских силах и Министерстве обороны страны.
Чья именно подлодка нанесла удар, не уточняется.
По информации СМИ, утром 4 марта иранский фрегат «Дена» (IRIS Dena) подал сигнал бедствия в территориальных водах Шри-Ланки в районе города Галле. ВМС республики проводят спасательную операцию на месте происшествия.
Власти Шри-Ланки ранее сообщали, что как минимум 30 членов экипажа тонущего фрегата удалось спасти — их доставили в медицинские учреждения Галле.