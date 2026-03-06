The Times: Китай готов к тому, что власть в Иране сменится 6.03.2026, 23:28

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Пекин готов сотрудничать и с новыми властями в Тегеране.

Первой реакцией Китая на последний пример американской политики «шока и трепета», после нанесения ударов по Ирану, но до подтверждения смерти верховного лидера, была «глубокая обеспокоенность», сообщает The Times.

В статье говорится, что Китай получает дипломатическую выгоду от того, что мир считает Америку неконтролируемым тираном. Он лишь несет финансовые потери от цены на нефть, но находится в одинаковом положении со всеми остальными.

Более тревожным для него является то, что американо-израильская атака продолжает демонстрировать способность Запада – некоторые сказали бы, склонность – «применять силу в мировых делах».

«В конце концов, Пекин не считает смену режима в Иране худшим сценарием. Китай готов сотрудничать с любым руководством, которое появится после ударов, если оно будет защищать поставки нефти и отдавать приоритет общим экономическим интересам», – написал на этой неделе в журнале Foreign Affairs Юн Сун, директор китайской программы в американском аналитическом центре Stimson Centre.

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