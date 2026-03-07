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Израиль провел десантную операцию в Ливане

  • 7.03.2026, 12:58
  • 3,884
Израиль провел десантную операцию в Ливане

Силы ЦАХАЛа вступили в ночной бой с террористами Хизбаллы.

В ночь на субботу, 7 марта, четыре вертолета ЦАХАЛа проникли в воздушное пространство Сирии и высадили десант у границы с Ливаном. Когда боевики Хизбаллы заметили вертолеты и завязалась перестрелка, ЦАХАЛ нанес десятки ударов с воздуха, чтобы обеспечить безопасное отступление своих сил из зоны боя, пишет cursorinfo.co.il.

Высадка проводилась с целью поиска останков пропавшего штурмана Рона Арада, основываясь на новых разведданных, полученных Израилем.

Практически через 40 лет после того, как израильский штурман Рон Арад оказался в плену в Ливане, появились сведения о новой попытке выяснить его судьбу. Согласно данным СМИ, что силы ЦАХАЛа действовали на востоке Ливана, близ границы с Сирией.

В Ливане также сообщили, что израильские десантники и бойцы спецподразделений были одеты в форму ливанской армии, чтобы замаскироваться на случай встречи с местными жителями.

Израильское подразделение продвинулось в сторону восточного квартала Ан-Наби-Шит. Прибыв в этот район, они столкнулись с группой боевиков Хизбаллы и завязали стрелковый бой.

Затем израильские силы создали так называемый «огненный коридор», проведя около 40 авиаударов с применением истребителей и вертолетов для безопасного вывода своего подразделения из зоны боя.

ЦАХАЛ провел десантную операцию в Ливане - детали

Силы ЦАХАЛа высадились на территории Ливана и вступили в бой с террористами Хизбаллы.

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