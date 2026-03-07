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ЦАХАЛ: В аэропорту Тегерана уничтожены 16 самолетов

  • 7.03.2026, 17:51
  • 6,514
ЦАХАЛ: В аэропорту Тегерана уничтожены 16 самолетов

Аэропорт «Мехрабад» использовался подразделением «Силы Кудс».

В ночь на 7 марта ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки завершили волну ударов по всему Тегерану и по военной инфраструктуре в аэропорту «Мехрабад», сообщает пресс-служба израильской армии.

Аэропорт «Мехрабад» использовался подразделением «Силы Кудс» Корпуса стражей исламской революции и являлся центральным узлом для вооружения и финансирования террористических прокси-группировок на Ближнем Востоке. Самолеты, груженные оружием и наличными, вылетали из этого аэропорта и приземлялись в разных точках региона, поставляя товар союзникам иранского режима.

В ходе точечной атаки, проведенной этой ночью, были уничтожены 16 самолетов подразделения «Силы Кудс».

Кроме того, были атакованы несколько иранских истребителей, которые представляли угрозу для самолетов ВВС, действующих в небе над Ираном.

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