ЦАХАЛ: В аэропорту Тегерана уничтожены 16 самолетов
- 7.03.2026, 17:51
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Аэропорт «Мехрабад» использовался подразделением «Силы Кудс».
В ночь на 7 марта ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки завершили волну ударов по всему Тегерану и по военной инфраструктуре в аэропорту «Мехрабад», сообщает пресс-служба израильской армии.
Аэропорт «Мехрабад» использовался подразделением «Силы Кудс» Корпуса стражей исламской революции и являлся центральным узлом для вооружения и финансирования террористических прокси-группировок на Ближнем Востоке. Самолеты, груженные оружием и наличными, вылетали из этого аэропорта и приземлялись в разных точках региона, поставляя товар союзникам иранского режима.
В ходе точечной атаки, проведенной этой ночью, были уничтожены 16 самолетов подразделения «Силы Кудс».
Кроме того, были атакованы несколько иранских истребителей, которые представляли угрозу для самолетов ВВС, действующих в небе над Ираном.