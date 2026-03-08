Большинство членов экипажа задержанного Швецией сухогруза Caffa имеют российское гражданство

Большинство членов экипажа задержанного Швецией сухогруза Caffa имеют российское гражданство3
- 8.03.2026, 5:44
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10 человек из 11.
Посольство России в Швеции сообщило, что большинство членов экипажа сухогруза Caffa, задержанного шведскими властями у южного побережья страны, являются гражданами России. По данным дипмиссии, из 11 членов экипажа десять имеют российское гражданство.
В посольстве заявили, что находятся в контакте с компетентными шведскими властями. Там также отметили, что шведская сторона заверяет: обстановка на борту судна спокойная. Российская дипмиссия заявила о готовности при необходимости оказать членам экипажа консульскую помощь.
Ранее шведская береговая охрана сообщила о задержании сухогруза Caffa (IMO: 9143611) в территориальных водах Швеции. Судно следовало через Балтийские проливы в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи, однако шведские власти считают его «судном без гражданства», то есть идущим под ложным флагом.
По данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, сухогруз направлялся из Касабланки в Санкт-Петербург. Он вышел из Марокко 24 февраля и должен был прибыть в российский порт примерно 10 марта.