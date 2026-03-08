Начался новый этап войны против Ирана 14 8.03.2026, 9:26

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Фото: us navy

(Обновляется) Режим аятолл ждут дополнительные сюрпризы.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении девятого дня конфликта.

22:54 Армия обороны Израиля выпустила сводку за неделю боевых действий против Ирана совместно с США. Пресс‑секретарь Эффи Дефрин сообщил, что израильские ВВС нанесли «приблизительно 3400 ударов» и «вывели из строя 150 иранских оборонительных систем». Также по данным ЦАХАЛ, на Иран за этот период было сброшено 7500 боеприпасов.

22:37 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, действия Ирана.

Об этом сообщил французский лидер в соцсети Х.

«Я провел беседу с президентом Ирана... Подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона... Также (Иран - ред.) должен гарантировать свободу судоходства, прекратив фактические закрытие Ормузского пролива», - написал Макрон.

21:25 В Иране назвали фамилию нового верховного лидера страны. Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у бывшего духовного лидера страны Али Хаменеи. Об этом заявил член иранского Совета экспертов, передает телеканал Al Hadath.

21:08 США должны одобрить кандидатуру нового верховного лидера Ирана перед его избранием, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В противном случае новый лидер «не продержится долго», добавил американский президент.

20:44 Иран не исключает атаки на нефтяной сектор стран Ближнего Востока, если США и Израиль совершат новые удары по энергетическим объектам исламской республики. Тегеран подчеркнул, что пойдет на такой шаг только при повторении атак.

20:06 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атак на Тегеран и другие районы Ирана, сообщает ведомство в телеграм-канале.

«Предварительное сообщение: Армия обороны Израиля начала широкомасштабные удары по целям террористического режима Ирана в Тегеране и других районах Ирана», — говорится в сообщении.

19:09 Цены на нефть и газ упадут после того, как США обеспечат беспрепятственный проход танкеров в Ормузском проливе, сказал министр энергетики Соединенных Штатов. Криc Райт сказал, что Вашингтон работает над этим.

19:00 Доступ в интернет для иранских пользователей отсутствует уже 192 часа подряд — пошел девятый день «блэкаута». Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks на своем сайте.

18:28 США не будут атаковать объекты топливной и газовой промышленности Ирана. Об этом в эфире CNN заявил глава Минэнерго Штатов Крис Райт.

«Нет планов нацеливаться на нефтяную промышленность Ирана, на его газовую промышленность или на что-либо, связанное с энергетической отраслью. <...> США не нацеливаются ни на какую энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

18:01 Иранские суда покидают Китай с химикатами, которые необходимы для иранской программы баллистических ракет. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Суда «Шабдис» и «Барзин», которые способны перевозить до 6500 и 14500 20-футовых контейнеров, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае. Эксперты сообщили, что Гаолан — это порт погрузки химических веществ, включая перхлорат натрия, который является ключевым прекурсором твердого ракетного топлива. Он крайне необходим Ирану для его ракетной программы», — говорится в публикации.

17:26 Войска США и Израиля наносят удары по подземному иранскому ядерному объекту в Исфахане. По оценкам экспертов, в настоящее время Иран имеет около 450 кг урана, обогащенного до 60%.

17:07 Министр энергетики США Крис Райт выразил уверенность, что судоходство через Ормузский пролив в ближайшее время вернется в нормальное русло. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала CNN News.

16:34 Воздушное пространство Катара закрыли повторно — до утра 9 марта.

15:59 Два израильских военнослужащих погибли во время наземной операции против движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это первые жертвы среди израильских военных с начала операции.

14:35 После ночного удара Израиля по топливным резервуарам Тегеран окутан густым черным дымом. Огонь продолжает гореть в резервуарах и утром. Плотный дым окутал мегаполис с миллионами жителей. Власти Ирана ограничили заправку — теперь каждая машина может получить не более 20 литров вместо прежних 30. Видео и фотографии, опубликованные оппозиционными группами, показывают мощное затемнение и продолжающееся горение. Иранские пожарные не могли подойти к пламени ночью. На улицах видны остатки копоти и нефти на тротуарах и стенах зданий. Корреспондент французского агентства AFP отметил: «Идет дождь из нефти и сажи».

13:26 США и Израиль обсуждают отправку спецподразделений в Иран для обеспечения контроля над запасами высокообогащенного урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на четыре источника.

По приблизительным оценкам, сейчас Тегеран имеет 450 килограммов урана, обогащенного до 60%, который можно довести до оружейного уровня за несколько недель.

Пока непонятно, будет ли это американская, израильская или совместная миссия. «Администрация Трампа обсуждает два варианта: полный вывоз материала из Ирана или привлечение ядерных экспертов для его разбавления на месте. Миссия, вероятно, будет предусматривать участие бойцов спецназа вместе с учеными — возможно, из Международного агентства по атомной энергии», — пишут журналисты.

13:06 Соединенные Штаты Америки за последнее время уничтожили весь ракетный потенциал Ирана, также ликвидировали 42 корабля флота. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это невероятно, какую работу мы проделали. Ракеты разлетелись в щепки, их действительно осталось очень мало. Дроны также взорваны, заводы по изготовлению ракет и дронов взрывают прямо сейчас», - отметил Трамп.

12:17 В руководстве Ирана начался раскол: ликвидация Хаменеи дала результат.

В иранском руководстве усиливаются внутренние противоречия на фоне продолжающегося конфликта и неопределенности с назначением нового верховного лидера. Об этом сообщают аналитики и СМИ, обращая внимание на публичные разногласия между политическим руководством страны и силовыми структурами.

11:57Новейший и самый мощный атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) в пятницу впервые прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море. После перехода корабль официально оказался в зоне ответственности Центрального командования США.

Это первое развертывание CVN-78 на Ближнем Востоке и самый дальний поход корабля от Соединенных Штатов с момента ввода его в состав флота в 2017 году.

11:13 Израиль и США атаковали нефтехранилище в Рее недалеко от Тегерана.

Очевидцы сообщают, что нефть просочилась в канализационную систему и вызвала мощные пожары вдоль нескольких улиц.

11:12 Американские официальные лица обсудили возможность захвата острова Харг, главного нефтяного экспортного терминала Ирана.

Остров обрабатывает около 90% экспорта сырой нефти Ирана, что делает его критически важной экономической артерией для страны.

11:11 Над Тегераном пожары и клубы дыма после мощных ударов по нефтехранилищам.

11:10 Трамп заявил о необходимости личного участия в выборе нового лидера Ирана.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены повторять прошлых ошибок и хотят видеть у власти в Тегеране «вменяемое» руководство.

«Я должен участвовать в назначении нового лидера, потому что мы не хотим возвращаться к этому вопросу каждые пять или десять лет», — заявил он, добавив, что Ирану нужен человек, способный принести «гармонию и мир».

Трамп также исключил кандидатуру сына покойного аятоллы Хаменеи, назвав его «легковесом», и подтвердил, что целью текущей операции является полная капитуляция режима.

11:09 Саудовская Аравия предупредила Иран, что может разрешить американским войскам использовать саудовские базы для ответных ударов, если Тегеран будет атаковать их территорию или энергоинфраструктуру.

11:08 В столице Кувейта загорелся небоскрёб после атаки Ирана

В Эль-Кувейте горит небоскрёб, в котором расположен главный офис управления социального страхования страны. Здание получило повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

10.19 На фоне первого заявления президента Объединенных Арабских Эмиратов о вступлении страны в войну Иран вечером 7 марта снова пытался обстреливать Дубай. В частности, один из иранских «шахедов» попал в один из самых высоких в мире небоскребов, расположенный почти в центре города. После этого в 90-этажном небоскребе Marina там вспыхнул масштабный пожар.

09:12 Армия обороны Израиля нанесла масштабные удары по нескольким комплексам хранения топлива в Иране. В ЦАХАЛ показали, как выглядел пораженный объект. В сети публиковали кадры ударов и пожара, который вспыхнул после них.

08:52 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела массированные удары по топливным объектам в Тегеране. Атака направлена на нефтяные хранилища, снабжающие топливом как гражданских потребителей, так и военные формирования в Иране. Израильские военные подчеркивают, что удары нацелены на объекты стратегического значения, которые поддерживают деятельность вооруженных сил Ирана, а иранский режим ждут «дополнительные сюрпризы».

08:40 Израиль ликвидировал верхушку элитных сил Ирана в Бейруте. Авиация Израиля нанесла точный удар по известному отелю Ramada в центре Бейрута.

В воскресенье, 8 марта, по меньшей мере четыре человека погибли в результате удара Израиля по квартире в отеле Ramada в центре Бейрута. Еще 10 человек получили ранения. Израиль заявил, что его целью были ключевые командиры элитных сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые действовали в столице Ливана.

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