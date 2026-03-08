В Москве четвертый день подряд отключают интернет 5 8.03.2026, 19:20

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Жалобы на отключения поступают также из других регионов России.

Масштабные сбои в работе мобильного интернета и сотовой связи в Москве продолжаются четвертый день подряд, следует из данных Downdetector. Жалобы на отключения поступают также из других регионов России, но 40% из них приходится именно на столицу. Проблемы отмечают абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов.

В «Билайне» перебои объяснили «внешними ограничениями», а в «Мегафоне» заявили о стабильной работе сети. В Т2 подчеркнули, что проблема не на их стороне. Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке сообщили, что операторам поступило распоряжение ограничить мобильный интернет в отдельных районах Москвы. При этом сайты из «белого списка», включая «Госуслуги», соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники»), сервисы «Яндекса», маркетплейсы и ресурсы госорганов, остаются доступными.

Проблемы со связью в Москве начались вечером 5 марта. Как писал IT-портал «Код Дурова», первыми отключение ощутили жители Южного административного округа, к утру 6 марта ограничения начали снимать, но затем перебои возникли в Центральном округе. В службах поддержки операторов тогда заявили, что сроки устранения ограничений неизвестны.

Отключения интернета в России происходят с мая 2025 года. По данным проекта «На связи», за семь месяцев произошло более 11,9 тыс. шатдаунов по всей стране. По итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству отключений: их суммарная продолжительность достигла 37 166 часов, затронув около 146 млн человек. Владимир Путин на «прямой линии» объяснял такие меры необходимостью защиты от ударов беспилотников, утверждая, что зарубежные интернет-сервисы помогают Украине выбирать цели. Как именно это происходит, он не объяснил.

20 февраля Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ. Согласно документу, компании освобождаются от ответственности перед абонентами за ненадлежащее исполнение обязательств в таких случаях.

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