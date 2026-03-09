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Израиль ударил по Дому русской культуры в Ливане

  • 9.03.2026, 13:20
  • 3,960
Израиль ударил по Дому русской культуры в Ливане

Атакован ряд объектов «Хезболлы».

Израиль нанес ракетные удары по Ливану. Как сообщила Al Jazeera Arabic, Израиль наносит авиаудар по южным пригородам Бейрута.

Корреспондент Times of Israel публикует кадры, предположительно, атаки на Al-Qard al-Hasan — НКО, связанной с «Хезболлой». ЦАХАЛ заявил, что сейчас в Ливане для обнаружения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана действуют наземные войска. До их ввода на территории использовались ракетные удары. Израильские СМИ сообщают, что в результате атаки на южный Ливан взорвался автомобиль. Также сообщается, что Израиль разбомбил Российский культурный центр в Ливане.

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