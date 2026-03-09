В Новгородской области РФ дроны ночью атаковали химзавод «Акрон» 4 9.03.2026, 14:02

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Начался пожар.

В ночь на понедельник, 9 марта, беспилотники атаковали химический завод «Акрон» в Новгородской области РФ. Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры атаки дронов на Великий Новгород. OSINT-анализ ASTRA показал, что в городе вспыхнул химзавод «Акрон».

Губернатор Новгородской области Александр Дронов подтвердил атаку БпЛА. Он не рассказал о последствиях удара, но призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников.

Дронов заявил, что противовоздушная оборона «уничтожила» восемь дронов над Новгородской областью.

В то же время Минобороны России утверждает, что ночью ПВО «перехватила и уничтожила» 163 беспилотника над 15 регионами РФ и акваторией Черного моря.

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