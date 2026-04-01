В Крыму нашли место крушения военно-транспортного самолета Ан-26 8 1.04.2026, 8:59

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Погибли 29 человек.

В Крыму обнаружено место крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26. Погибли 29 человек, среди них 23 пассажира и 6 членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Накануне, около 18.00 по белорусскому времени 31 марта, во время планового перелета над Крымом была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26», — сообщили в Минобороны РФ. По докладу с места происшествия, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира, находившиеся на борту.

На месте крушения работает комиссия ведомства. Сообщается, что «поражающего воздействия на самолет не обнаружено», предварительная причина ЧП — техническая неисправность.

По данным источника ТАСС, самолет врезался в скалу.

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