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В Крыму нашли место крушения военно-транспортного самолета Ан-26

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  • 1.04.2026, 8:59
  • 7,662
В Крыму нашли место крушения военно-транспортного самолета Ан-26

Погибли 29 человек.

В Крыму обнаружено место крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26. Погибли 29 человек, среди них 23 пассажира и 6 членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Накануне, около 18.00 по белорусскому времени 31 марта, во время планового перелета над Крымом была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26», — сообщили в Минобороны РФ. По докладу с места происшествия, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира, находившиеся на борту.

На месте крушения работает комиссия ведомства. Сообщается, что «поражающего воздействия на самолет не обнаружено», предварительная причина ЧП — техническая неисправность.

По данным источника ТАСС, самолет врезался в скалу.

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