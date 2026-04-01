Россия не смогла захватить Покровск и Мирноград 1 1.04.2026, 11:53

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Часть городов остается под контролем Украины.

Часть Покровска и Мирнограда в Донецкой области до сих пор под контролем украинских войск. Оккупанты не смогли захватить эти территории.

Об этом «РБК-Украина» рассказал спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.

«Сейчас в зоне группировки войск «Восток» мы фиксируем больше всего боестолкновений именно в районе Покровска и Константиновки. Противник не сможет проводить никаких массированных атак на других направлениях, пока стоит Покровск и Мирноград», - рассказал Шаповал.

По его словам, 7 корпус ДШВ делает много работы в районе Покровска и Мирнограда и продолжает находиться в этих городах, наладив логистику.

«Часть этих городов до сих пор находится под нашим контролем. Значительная часть территорий в этой агломерации находится в серой зоне, но противник там пока увяз», - добавил спикер.

Напомним, российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой области. Главный удар направили на Лиманское направление - именно оно открывает путь к Славянску и Краматорску.

Оккупанты пытаются прорвать так называемый «пояс крепостей» украинской обороны.

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