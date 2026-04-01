Хегсет усиливает давление на Иран 6 1.04.2026, 12:20

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Пит Хегсет

США будут «вести переговоры с помощью бомб», пока Тегеран не отступит.

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни станут решающими в конфликте с Ираном, подчеркнув. Вашингтон намерен «вести переговоры c помощью бомб», пока Тегеран не откажется от своих военных амбиций, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По словам главы Пентагона, США предпочли бы дипломатическое урегулирование, однако готовы продолжать военную кампанию, чтобы вынудить Иран пойти на соглашение. Главной целью американских сил он назвал уничтожение иранских ракет, беспилотников и военно-морских возможностей.

На фоне эскалации в регион направляются дополнительные силы США. К уже действующим авианосным группам авианосец USS George H.W. Bush. Великобритания также усиливает присутствие, перебрасывая системы ПВО и дополнительные подразделения в страны Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал союзников активнее участвовать в операции и взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива — ключевого маршрута мировых поставок нефти.

Параллельно продолжаются боевые действия. США нанесли удары по складам боеприпасов в Иране, а Тегеран отвечает атаками ракет и дронов по странам региона и Израилю. Всего, по данным Вашингтона, за месяц было поражено более 11 тысяч целей.

На дипломатическом фронте Китай и Пакистан предложили мирный план, предусматривающий прекращение огня и восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Экономические последствия конфликта уже значительны: по оценкам ООН, регион может потерять до $194 млрд, а миллионы людей рискуют оказаться за чертой бедности.

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