На границе Беларуси и Украины начали строить секретные вышки 5 1.04.2026, 17:46

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Они появятся в зоне отчуждения.

В Гомельской области, в зоне отчуждения, а также в населенных пунктах непосредственно возле границы с Украиной началось строительство новых вышек мобильной связи стандарта LTE (4G). В частности, они появляются на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника — это территория, где практически нет постоянной жизни из-за последствий Чернобыльской катастрофы, пишет «Флагшток».

Информация об этих планах появилась благодаря документам компании beCloud, которая занимается развитием сети связи в Беларуси. Эта компания частично принадлежит государству, а частично — российскому инвестору. Согласно этим данным, строительство пока находится на начальной стадии (около 5%), а полный ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2027 года.

При этом возникает логичный вопрос: зачем строить дорогостоящую инфраструктуру в местах, где почти нет людей? Известно, что возведение одной такой вышки может стоить десятки тысяч долларов, и это без учета дополнительных затрат на подведение электричества и других коммуникаций.

Один из возможных ответов — это усиление пограничной инфраструктуры. Есть информация, что белорусские власти планируют модернизировать границу с Украиной по всей ее протяженности. Для этого будут использоваться различные технические средства: камеры, датчики, системы наблюдения. Чтобы все это работало, необходима стабильная и быстрая связь, которую и могут обеспечить новые вышки.

Кроме того, на эти цели уже выделяются значительные бюджетные средства — миллионы рублей на создание систем электроснабжения для пограничной инфраструктуры. Проект рассчитан на несколько лет, с основными работами в 2027 году.

Параллельно на границе с Украиной строятся новые пограничные заставы. Это направление остается актуальным для людей, которые пытаются нелегально пересечь границу.

Есть и еще одна версия использования таких вышек: они могут применяться в военных целях, например, для управления беспилотниками, которые используются в атаках. В частности, речь идет о дронах типа «Шахед», которые Россия применяет в войне против Украины.

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