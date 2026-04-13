Axios: Победа оппозиции в Венгрии будет иметь последствия далеко за пределами Будапешта

Axios: Победа оппозиции в Венгрии будет иметь последствия далеко за пределами Будапешта17
- 13.04.2026, 8:14
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Сокрушительный удар по союзнику Трампа и Кремля.
Венгерские избиратели сместили премьер-министра Виктор Орбан после 16 лет пребывания у власти, нанеся сокрушительный удар одному из самых влиятельных популистских лидеров западного мира, пишет Axios.
Издание прогнозирует, что политическое землетрясение в Венгрия, куда вице-президент США Джей Ди Вэнс был отправлен для проведения предвыборной кампании в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в последние дни перед выборами, будет иметь последствия далеко за пределами Будапешт.
В статье отмечается, что 45-летний бывший член партии «Фидес» Петер Мадьяр, который два года назад разорвал отношения с Орбаном и превратил вновь созданную партию «Тиса» в политическую силу, объявил о своей победе в воскресенье вечером.
«Явка избирателей достигла самого высокого уровня со времен окончания коммунистического правления, что свидетельствует как о глубокой усталости от правления Орбана, так и о появлении новой объединенной оппозиции, способной бросить серьезный вызов», – считает издание.
Добавляется, что Мадьяр сформировал межпартийную коалицию, которая получила поддержку как со стороны разочарованных консерваторов, так и традиционных сторонников оппозиции.
«Многолетние обвинения в коррупции, экономические трудности и напряженные отношения с Европейский союз усилили общее ощущение, что Венгрия сбилась с курса под нелиберальным правлением Орбана», – говорится в статье.
Добавляется, что ставки на воскресных выборах были чрезвычайно высоки для центральноевропейской страны с населением менее 10 миллионов человек.
Примечательно, что премьер-министр Венгрии был ближайшим партнером Владимир Путин в ЕС, поддерживая теплые отношения даже после вторжения в Украину.
«Его отстранение произошло несмотря на активные попытки России вмешаться в выборы, что лишило Кремль ключевого союзника и затруднило Москве возможность расколоть Европу изнутри», – говорится в статье.
Издание отметило, что Орбан неоднократно блокировал или задерживал предоставление помощи ЕС Киеву и выступал против усиления военной поддержки.
«Он сделал Украину главным объектом критики в своей предвыборной кампании, обвиняя президента Владимир Зеленский в сговоре с Мадьяром и ЕС с целью втянуть Венгрию в войну», – отмечается в публикации.
Добавляется, что Орбан годами конфликтовал с Брюсселем по вопросам верховенства права, миграции и демократических норм.
«Его поражение открывает путь к перезагрузке отношений Венгрии с ЕС – и может укрепить единство по ключевым вопросам, от санкций до безопасности», – считает издание.