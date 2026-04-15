Европа разрабатывает план разблокировки Ормузского пролива без США 7 15.04.2026, 11:18

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Инициатива предполагает формирование широкой коалиции стран.

Европейские страны разрабатывают план по восстановлению судоходства через Ормузский пролив без участия США, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники. По их словам, инициатива предполагает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Цель миссии — восстановить доверие судоходных компаний и обеспечить возобновление транзита через пролив.

При этом план предполагается реализовать только после завершения военных действий. Он будет предполагать три этапа: вывод застрявших судов, разминирование пролива и последующее военное сопровождение танкеров для обеспечения безопасности. К миссии может присоединиться Германия, что усилит ее за счет финансовых ресурсов и специализированных военных возможностей. В ближайшие дни Франция и Великобритания собираются провести онлайн-встречу с участием нескольких десятков стран для обсуждения параметров миссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне, 14 апреля, заявил, что европейские страны готовят «оборонительную миссию» в Ормузском проливе, в которую не войдут «воюющие стороны» — США, Израиль и Иран. По данным источников WSJ, в Париже считают, что участие США осложнит взаимодействие с Ираном. При этом в Лондоне опасаются, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей.

13 апреля США объявили военно-морскую блокаду Ормузского пролива, запретив проход любого морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов. После этого в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что «полностью» перекрыли международную морскую торговлю Ирана, которая обеспечивала около 90% экономики страны. В Тегеране, в свою очередь, отметили, что морская блокада Исламской республики обречена на провал. Против нее также выступили Великобритания, Китай и Россия.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступает около 20% нефти и 30% сжиженного природного газа. Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от стран Европы и Азии направить свои корабли в пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать США в этом вопросе.

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