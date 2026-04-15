США решили не продлевать послабления для российской нефти

США решили не продлевать послабления для российской нефти3
- 15.04.2026, 21:34
- 2,470
Минэнерго страны также считает ненужным дальнейшее высвобождение ресурсов из резервов.
США не будут продлять лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую и иранскую нефть без введения вторичных ограничений, заявил американский министр финансов Скотт Бессент на брифинге в Белом доме. Трансляция идет на YouTube.
Этим вечером в продлении мер усомнился и министр энергетики США Крис Райт. «Это было широкое послабление. Не думаю, что вы увидите его продление», — сказал Райт.
Глава Минэнерго также заявил, что считает ненужным дальнейшее высвобождение стратегических нефтяных резервов, и отметил рост добычи в Венесуэле, которая увеличилась до 1,2 млн барр. в сутки.
Временная лицензия Минфина США, позволявшая проводить операции с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до 12 марта, действовала до 11 апреля и не была продлена. Как отмечает Politico, таким образом, действие санкций против российской нефти было восстановлено. По данным агентства Reuters, администрация США также не будет продлевать аналогичное 30-дневное исключение для иранской нефти, срок действия которого истекает 19 апреля.