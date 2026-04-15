Евросоюз призвал белорусские власти отменить решение по ЕГУ

Евросоюз призвал белорусские власти отменить решение по ЕГУ10
- 15.04.2026, 22:22
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Режим Лукашенко признал университет «экстремистской организацией».
Европейский союз осуждает решение Верховного суда Беларуси признать Европейский гуманитарный университет «экстремистской организацией». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних связей.
«Это решение является вопиющим и необоснованным нападением на академическую свободу, свободу выражения мнений и фундаментальное право на образование. Европейский гуманитарный университет на протяжении многих лет предоставляет качественное образование белорусским студентам, в том числе тем, кто был вынужден покинуть страну из-за репрессий. При поддержке ЕС сотни белорусских студентов получили стипендии и помощь на проживание, что позволило им развивать свои знания и вносить вклад в развитие общества», — заявили в Брюсселе.
В ЕС добавили, что присвоение академическому учреждению статуса «экстремистского» — это очередной пример систематических усилий режима по подавлению критического мышления, запугиванию молодежи и дальнейшему разрушению гражданского пространства как внутри Беларуси, так и за ее пределами.
«Это решение является частью более широкой тенденции репрессий, направленных против гражданского общества, независимых СМИ и образовательных учреждений», — заявили в ведомстве.
Там подчеркнули, что Евросоюз подтверждает свою полную поддержку ЕГУ, его студентам, преподавателям и выпускникам и призывает белорусские власти немедленно отменить это решение и прекратить продолжающиеся репрессии против белорусского народа.
Напомним, 14 апреля стало известно, что Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) «экстремистской организацией». Решение вступает в силу немедленно. В Генпрокуратуре отметили, что меры были приняты на основании закона о противодействии «экстремизму», и обвинили университет в оказании «методической, финансовой и иной» помощи «представителям радикально политизированных группировок, а также деструктивных иностранных неправительственных организаций».
В ЕГУ заявили, что университет продолжит выполнять свою миссию как учреждение высшего образования.
Решение белорусских властей осудили министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и МИД Швеции.