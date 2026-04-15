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Евросоюз призвал белорусские власти отменить решение по ЕГУ

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  • 15.04.2026, 22:22
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Евросоюз призвал белорусские власти отменить решение по ЕГУ

Режим Лукашенко признал университет «экстремистской организацией».

Европейский союз осуждает решение Верховного суда Беларуси признать Европейский гуманитарный университет «экстремистской организацией». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних связей.

«Это решение является вопиющим и необоснованным нападением на академическую свободу, свободу выражения мнений и фундаментальное право на образование. Европейский гуманитарный университет на протяжении многих лет предоставляет качественное образование белорусским студентам, в том числе тем, кто был вынужден покинуть страну из-за репрессий. При поддержке ЕС сотни белорусских студентов получили стипендии и помощь на проживание, что позволило им развивать свои знания и вносить вклад в развитие общества», — заявили в Брюсселе.

В ЕС добавили, что присвоение академическому учреждению статуса «экстремистского» — это очередной пример систематических усилий режима по подавлению критического мышления, запугиванию молодежи и дальнейшему разрушению гражданского пространства как внутри Беларуси, так и за ее пределами.

«Это решение является частью более широкой тенденции репрессий, направленных против гражданского общества, независимых СМИ и образовательных учреждений», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Евросоюз подтверждает свою полную поддержку ЕГУ, его студентам, преподавателям и выпускникам и призывает белорусские власти немедленно отменить это решение и прекратить продолжающиеся репрессии против белорусского народа.

Напомним, 14 апреля стало известно, что Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) «экстремистской организацией». Решение вступает в силу немедленно. В Генпрокуратуре отметили, что меры были приняты на основании закона о противодействии «экстремизму», и обвинили университет в оказании «методической, финансовой и иной» помощи «представителям радикально политизированных группировок, а также деструктивных иностранных неправительственных организаций».

В ЕГУ заявили, что университет продолжит выполнять свою миссию как учреждение высшего образования.

Решение белорусских властей осудили министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и МИД Швеции.

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