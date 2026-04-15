МИД Литвы поддержал ЕГУ 5 15.04.2026, 12:13

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Режим Лукашенко признал университет «экстремистской организацией».

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис резко раскритиковал решение белорусских властей признать Европейский гуманитарный университет «экстремистской организацией» и заявил о поддержке вуза.

По его словам, такой шаг Минска является возмутительным. Будрис отметил, что речь идет об аккредитованном белорусском университете, который работает в изгнании в Вильнюсе, и подчеркнул, что это решение ставит под угрозу студентов, преподавателей и их семьи, а также ограничивает доступ к независимому и объективному образованию. Он также назвал произошедшее очередным недружественным шагом со стороны режима Александра Лукашенко в отношении Литвы и Евросоюза и заверил, что Вильнюс готов поддержать сообщество ЕГУ.

Minsk’s move to brand the European Humanities University - an accredited Belarusian university in exile in Vilnius - an “extremist organization” is outrageous.



It puts students, faculty, and families at serious risk and obstructs access to independent, unbiased education.



It… pic.twitter.com/KRIccLfjPm — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) April 14, 2026

Ранее Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет вместе с его структурными подразделениями «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории страны.

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