МИД Литвы поддержал ЕГУ

МИД Литвы поддержал ЕГУ5
- 15.04.2026, 12:13
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Режим Лукашенко признал университет «экстремистской организацией».
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис резко раскритиковал решение белорусских властей признать Европейский гуманитарный университет «экстремистской организацией» и заявил о поддержке вуза.
По его словам, такой шаг Минска является возмутительным. Будрис отметил, что речь идет об аккредитованном белорусском университете, который работает в изгнании в Вильнюсе, и подчеркнул, что это решение ставит под угрозу студентов, преподавателей и их семьи, а также ограничивает доступ к независимому и объективному образованию. Он также назвал произошедшее очередным недружественным шагом со стороны режима Александра Лукашенко в отношении Литвы и Евросоюза и заверил, что Вильнюс готов поддержать сообщество ЕГУ.
Minsk’s move to brand the European Humanities University - an accredited Belarusian university in exile in Vilnius - an “extremist organization” is outrageous.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) April 14, 2026
It puts students, faculty, and families at serious risk and obstructs access to independent, unbiased education.
It… pic.twitter.com/KRIccLfjPm
Ранее Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет вместе с его структурными подразделениями «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории страны.