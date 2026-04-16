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Удар Украины по Туапсе: огонь перекидывается на соседние резервуары с нефтью

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  • 16.04.2026, 15:27
  • 7,858
Удар Украины по Туапсе: огонь перекидывается на соседние резервуары с нефтью

Поражен один из ключевых нефтяных объектов России.

В российском Туапсе после ночной атаки дронов Украины продолжает разгораться крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

По данным Reuters, удар пришелся по району порта и НПЗ, власти Краснодарского края подтвердили атаку. Это один из ключевых нефтяных объектов России.

Мониторинговые каналы Supernova+, Exilenova+ и ASTRA пишут, что пожар быстро усилился: ранее сообщалось о горении трех резервуаров и нефтеналивного пирса, теперь появились сообщения о возгорании еще одного резервуара.

Судя по опубликованным кадрам, над объектом поднялся плотный столб черного дыма, а пожар, вероятно, уже перекидывается на соседние емкости. Российские власти подтвердили сам факт атаки, но не раскрыли масштаб повреждений НПЗ. Генштаб ВСУ удар пока не комментировал.

Это чувствительный удар по нефтяной инфраструктуре

Туапсинский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и относится к числу крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. Reuters ранее отмечал, что Туапсе — важный южный порт и узел экспорта нефтепродуктов, а сам завод уже становился целью атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

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