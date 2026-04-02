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Foreign Affairs: США и Израиль формируют новый Ближний Восток

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  • 2.04.2026, 17:07
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Foreign Affairs: США и Израиль формируют новый Ближний Восток

Следующий шаг для Вашингтона и Иерусалима — закрепить военные успехи политически.

К 2024 году Иран считался доминирующей силой на Ближнем Востоке, влияя на Ирак, Ливан, Сирию и Йемен. Его ракеты и вооруженные прокси угрожали соседним странам, а Израиль оказался в сложной ситуации после атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Ядерная программа Тегерана приближалась к возможности создания оружия, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В апреле 2024 года Израиль нанес удар по штабу элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вблизи иранского посольства, что серьезно ослабило операции Ирана против Израиля. В последующие месяцы США и их союзники перехватывали практически все иранские дроны и ракеты, а израильские войска уничтожили системы противовоздушной обороны и нанесли серьезный урон шиитской группировке «Хезболла».

В июне 2025 года Израиль совместно с США провел удар по ядерным и ракетным объектам Ирана, уничтожив значительную часть обогащенного урана и подорвав способность режима развивать оружие массового поражения. В феврале 2026 года совместная кампания вновь нанесла серьезный удар по военной и промышленной инфраструктуре Ирана, включая ликвидацию бывшего верховного лидера Али Хаменеи и его ближайшего заместителя.

Эти действия значительно ослабили возможности Ирана вести внешние военные операции и усилили контроль США и Израиля над ситуацией на Ближнем Востоке, что ослабило радикальный режим Тегерана и открыло возможности для более прагматичных сил внутри страны, а также укрепили международный антииранский альянс, включающий Израиль, США, ключевые арабские государства и некоторых европейских партнеров.

Следующий шаг для Вашингтона и Иерусалима — закрепить военные успехи политически. США и Израиль планируют продолжать давление на Иран, включая блокаду, контроль воздушного пространства и недопущение возрождения ядерной, ракетной и дроновой программы. Особое внимание уделяется нейтрализации иранских прокси — «Хезболлы», хуситов и милитаризованных группировок в Ираке.

Кроме того, США и Израиль намерены укреплять сотрудничество с арабскими государствами, развивать совместные оборонные базы и координировать экономические и технологические проекты. Это создаст условия для нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, укрепит стабильность региона и снизит влияние Ирана, Китая и России.

По мнению аналитиков, ослабление Ирана открывает возможность построить «новый Ближний Восток», основанный на безопасности, экономической интеграции и технологическом сотрудничестве. Сегодняшняя кампания США и Израиля может стать переломным моментом, который положит конец многолетней нестабильности в регионе.

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