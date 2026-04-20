Украинские партизаны лишили снабжения войска РФ на Харьковском направлении
- 20.04.2026, 13:51
Бойцы провели диверсию.
Российские военные на Харьковском направлении остались без снабжения. Партизаны «Атеш» провели диверсию, в результате на подстанции в Воронежской области возник пожар.
Эта подстанция давала энергоснабжение центру материально-технического обеспечения (ЦМТО) Вооруженных сил РФ, а также арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). Это стратегический комплекс складов длительного хранения ракет и артиллерийских боеприпасов.
В «Атеш» пояснили, что через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для подразделений РФ. Теперь грузы задерживаются, подразделения недополучают боекомплекты, а боеспособность падает.
«В результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов. Арсенал ГРАУ и ЦМТО лишились стабильного электроснабжения: нарушилась работа погрузочной техники, систем хранения и внутренней логистики. Поставки боеприпасов и материального обеспечения на передовую оказались заморожены», — подчеркнули в «Атеш».