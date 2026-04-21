Евросоюз создаcт в Армении миссию для борьбы с гибридными угрозами
- 21.04.2026, 22:15
Действия ЕC должны укрепить демократическую устойчивость страны.
Совет Евросоюза принял решение об учреждении Партнерской миссии ЕС в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны. Как сообщается на сайте Совета ЕС, новая миссия призвана укрепить демократическую устойчивость республики и ее способность противостоять гибридным угрозам, включая дезинформацию, кибератаки и незаконные финансовые потоки.
Миссия создана по запросу армянской стороны. Первоначальный мандат EUPM Armenia рассчитан на два года, оперативный штаб будет располагаться в Армении.
В МИД Армении приветствовали решение ЕС. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что новая миссия будет способствовать развитию институционального потенциала в указанных сферах и повышению устойчивости армянского общества перед лицом современных вызовов.
Решение о развертывании EUPM Armenia принято в преддверии первого саммита Армения–ЕС, запланированного на 5 мая в Ереване, и является одной из инициатив, вытекающих из стратегической повестки партнерства Армения–ЕС.