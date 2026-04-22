закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

5
  22.04.2026, 21:10
  • 3,672
В Дубае анонсировали строительство «золотой линии» метро

Ее стоимость – $9,25 млрд.

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил в соцсети Х о проекте строительства «золотой линии» метро.

Путь протянется на 42 километра, достигнет глубины до 40 метров под землей и пройдет через стратегические районы эмирата. Стоимость работ оценивают в $9,25 млрд.

«Новая линия пройдет через 15 ключевых стратегических районов города, будет обслуживать около 1,5 миллиона жителей и улучшит доступность 55 крупных объектов недвижимости», — написал шейх.

Линия увеличит протяженность сети метро Дубая на 25%. Работы планируют завершить к 9 сентября 2032 года.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

