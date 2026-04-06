Украина бьет Россию в Средиземном море

Украина бьет Россию в Средиземном море3
- 6.04.2026, 15:08
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Появилась новая линия фронта.
Пока глобальное внимание сосредоточено на войне с Ираном и блокаде Ормузского пролива, Украина развивает новую морскую линию фронта ближе к Израилю и Средиземному морю. В последние недели украинские силы атаковали танкеры российского «теневого флота», используя беспилотные катера, запущенные на тысячи километров от линии фронта, пишет Haaretz (перевод — сайт Charter97.org).
Так, около десяти дней назад атакован танкер Altura, идущий из Новороссийска в Стамбул с 140 000 тонн нефти, и ранее – Arctic Metagaz у Мальты. Взрывы вызвали пожары, но все члены экипажей спасены. Эти удары демонстрируют, как беспилотные системы размывают традиционные линии фронта, позволяя Украине действовать далеко за пределами Черного моря.
Украинские беспилотники – Magura и Sea Baby – способны нести до тонны взрывчатки на дистанции до 1 500 км. Со временем их модернизировали для атак дронов, ракет и противотанковых систем, включая сбитие российских истребителей.
«Украинцы используют анонимность коммерческих судов: корабли выходят в нейтральные воды и оттуда атакуют военные объекты или танкеры теневой флотилии. Это умная и сложная форма «пиратства», России крайне трудно с этим бороться», – отмечает Ксения Светлова из Израильского института региональной внешней политики.
Ключевым фактором стало использование спутников Starlink, что позволяет управлять операциями дистанционно и связывать базы, возможно, даже в Северной Африке. В регионе действуют около 200 украинских специалистов с трех баз на северо-западном побережье Ливии, атакуя российские корабли.
Эксперты отмечают, что действия Украины – классический пример асимметричной морской войны, с потенциальным влиянием далеко за пределами Средиземного моря.