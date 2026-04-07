ВСУ атаковали порт Усть-Луга 1 7.04.2026, 8:22

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Видеофакт.

В ночь на вторник, 7 апреля, дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ после сообщения о его частичном возобновлении работы.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что атака на порт продолжается с 05:00 по Минску.

Об атаке на порт Усть-Луга также заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку БПЛА. Он утверждает, что противовоздушная оборона «сбила» 22 беспилотника в регионе.

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