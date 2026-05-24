24 мая 2026, воскресенье, 14:07
Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ

Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ
Фото: informator.ua

Директор «Укрпочты» отреагировал на удар по знаменитому отделению в Киеве.

Главный «почтальон» Украины выложил фото поврежденного здания. Он заявил, что его быстро отремонтируют.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Игоря Смелянского в «Телеграм».

На опубликованных фото видно, что повреждения получил фасад главпочтамта на Майдане. В дверях выбиты стекла. Также выбиты окна на некоторых этажах здания.

Однако директор «Укрпочты» пообещал быстро все отремонтировать.

Он сказал, что здание и так планировали обновить.

«Мы давно планировали его немного отремонтировать - значит будет возможность быстро восстановить, как и все другие наши отделения после таких ночей», - написал Смелянский.

Напомним, что Киев подвергся одной из самых мощных атак этой ночью. Атака была комбинированной: дроны и баллистические ракеты.

