Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ

Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ2
- 24.05.2026, 12:36
- 2,560
Директор «Укрпочты» отреагировал на удар по знаменитому отделению в Киеве.
Главный «почтальон» Украины выложил фото поврежденного здания. Он заявил, что его быстро отремонтируют.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Игоря Смелянского в «Телеграм».
На опубликованных фото видно, что повреждения получил фасад главпочтамта на Майдане. В дверях выбиты стекла. Также выбиты окна на некоторых этажах здания.
Однако директор «Укрпочты» пообещал быстро все отремонтировать.
Он сказал, что здание и так планировали обновить.
«Мы давно планировали его немного отремонтировать - значит будет возможность быстро восстановить, как и все другие наши отделения после таких ночей», - написал Смелянский.
Напомним, что Киев подвергся одной из самых мощных атак этой ночью. Атака была комбинированной: дроны и баллистические ракеты.