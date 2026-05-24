Киев в огне и дыму после комбинированной атаки РФ 4 24.05.2026, 9:32

Есть погибшие и десятки пострадавших.

Массированная атака на столицу Украины началась в ночь на 24 мая. В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут первой волны атаки враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа «Искандер».

Известно о по меньшей мере 44 пострадавших и двух погибшех, последствия атаки – пожары и разрушения – зафиксированы во всех районах столицы Украины. OBOZ.UA собрал все, что известно о массированном ударе врага по Киеву.

Что известно о последствиях массированной атаки

Из-за вражеской атаки в Киеве погибли два человека. В частности, россияне убили пожилую женщину в Шевченковском районе столицы.

По состоянию на 08:30 было известно, что в результате российских массированных ударов по Киеву пострадали более 40 человек. Среди пострадавших есть дети.

«Пострадали 44 человека. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе – двух детей (в состоянии средней тяжести). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно», – рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

По данным главы департамента здоровья КГГА Татьяны Мостепан, пострадали 22 мужчины, 20 женщин и 2 детей.

Она добавила, что у пострадавших диагностированы осколочные ранения различной локализации, минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, переломы, политравмы и резаные раны.

К оказанию помощи пострадавшим было привлечено 72 бригады экстренной медицинской помощи, которые работали на 57 локациях.

Все больницы столицы работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

«Зафиксировано повреждение многоквартирных и частных жилых домов, административных зданий, учебного заведения, СТО и припаркованных автомобилей», – рассказали в Национальной полиции.

Кличко сообщил, что из-за вражеской атаки пострадали все районы столицы.

Также в КГВА еще в 5 часов утра сообщили, что станция метро «Лукьяновская» будет временно закрыта для пассажирских перевозокиз-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

В результате массированного обстрела столицы также временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции «Крещатик».

«Сразу после отбоя воздушной тревоги работники метро начнут работу по ликвидации последствий и обеспечения готовности к работе эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно», – отмечалось в сообщении.

Дарницкий район

В результате падения обломков БпЛА и ракет повреждено здание общежития. Там горела кровля на площади 150 кв м. Спасатели эвакуировали из здания людей.

Повреждения получили также несколько нежилых помещений, СТО и машины, припаркованные возле жилого дома.

Оболонский район

БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом. Также в результате попадания БпЛА возле 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории.

Еще в этом же районе в результате попадания произошел пожар в 16-этажном жилом доме на уровне 12-13 этажей и возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом.

Произошел пожар в строительном гипермаркете.

Шевченковский район

В результате падения обломков ракеты повреждения получили жилые дома.

В частности, в 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи.

Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где предварительнопогиб человек.

Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м.

Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка.

Горели автомобили на парковке.

На территории двух школ тоже произошли пожары в результате падения обломков. В одной из них горело на втором этаже на площади 300 кв м.

Тушили пожар и на газовой трубе между жилыми домами.

Разрушениям подверглось здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Днепровский район

Обломки упали на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар.

Кроме того повреждения получили складское здание и гаражный кооператив.

Святошинский район

Обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом.

Также в ГСЧС сообщили о попадании в 9-этажный жилой дом.

Подольский район

Произошло падение обломков на территории нежилой застройки.

Голосеевский район

Обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.

Деснянский район

Обломки БпЛА попали в здания супермаркета и торгового центра.

На территории гаражного кооператива горели пять гаражных боксов.

Соломенский район

В результате попадания БпЛА на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций.

Также сообщается о поражении складских помещений на территории промзоны.

Печерский район

В результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом произошел пожар. Горело на уровне 13 этажа.

Также горела бытовка, расположенная поблизости.

Ход атаки

Столица Украины подверглась массированной атаке баллистикой. Возможны новые пуски, отмечают в Воздушных Силах. Атаки идут волнами, причем угроза межконтинентальных баллистических ракет РС-26 «Рубеж» сохраняется.

Власти города по состоянию 01:20 сообщают, что в Шевченковском районе поврежден жилой дом, также произошло возгорание возле жилого дома. В доме повреждены окна. По предварительной информации, произошло падение обломков и в Подольском районе, на территории нежилой застройки.

По состоянию на 01:30 глава столичной ОГА Тимур Ткаченко сообщает о «по меньшей мере 4 локации с последствиями атаки» – это Шевченковский, Днепровский, Подольский районы. Предварительно есть возгорания и повреждения жилой застройки.

«Продолжается атака ударных БпЛА, сохраняется угроза по баллистике. Находитесь в укрытиях!», – призывает власть.

В эти минуты мониторы сообщают, что «проверяется информация об ударе «Орешником» по Белой Церкви».

Военные источники OBOZ.UA из Белой Церкви говорят, что в поселке прозвучало 8-10 взрывов сразу. Напомним, что российский «Орешник» имеет кассетную боеголовку, поэтому вместо одного взрыва раздается серия.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что по состоянию на 01:40, в результате атаки врага «в Шевченковском районе обломки ракеты упали на 24-этажный дом, есть разрушения, без пожара». Также в районе продолжается возгорание возле жилого дома и повреждены окна в доме. Из района медики госпитализировали одного пострадавшего.

Также падение обломков зафиксировано по другому адресу в Подольском районе. Горит нежилое здание.

Кличко уточняет, что в Шевченковском районе «оперативно ликвидировали пожар на поврежденной газовой трубе» между жилыми домами, а информация о пожаре в жилом доме не подтвердилась.

2:00 – Тимур Ткаченко уточняет, что из-за атаки по городу «три человека получили ранения». Также известно, что в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, «уточняется информация о раненых».

А в Дарницком районе обломки упали на крышу многоэтажки. Пожар не зафиксирован.

«Находитесь в укрытиях! Враг продолжает атаковать столицу», – призывает власть.

2:20, Виталий Кличко сообщает, что «в Шевченковском районе, в центре города, горят обломки на территории школы». В Голосеевском районе горят обломки БпЛА на открытой территории.

В 02:50 мэр Киева добавил, что в Соломенском районе «попадание БпЛА в 24-этажный жилой дом», пожар на уровне 20 этажа. Экстренные службы направляются на место.

Одновременно Воздушные Силы Украины сообщили о еще нескольких ракетах врага, направленных на столицу. Атака врага на Киев продолжается.

В три часа ночи, во время очередной волны ракет на город, Клично сообщает, что в Шевченковском районе попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 3-4 этажей. В Оболонском – попадание в нежилое здание рядом с трехэтажным жилым домом. Есть пожар. В Деснянском районе – попадание БпЛА в здание торгового центра.

«Пятеро пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте», – отмечает мэр.

Еще одно попадание БпЛА в 16-этажный жилой дом (на уровне 12-13 этажа) зафиксировано в Оболонском районе, там пожар. Также там пылает одноэтажный частный дом.

В 03:40 началась новая волна ракетной атаки на город.

В 03:50 Кличко сообщил, что в Печерском районе «попадание в 20-этажный жилой дом на уровне 13 этажа», и «на город еще заходят ракеты».

В 04:05 Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе произошло попадание возле одной из школ. «В укрытии школы находятся люди. По предварительной информации, вход в укрытие засыпало. Экстренные службы направляются на место», – рассказал мэр.

Через считанные минуты Кличко добавил: «Попадание еще в одну школу, также в Шевченковском районе. Там пожар на втором этаже. Сейчас в столице 9 пострадавших. 5 из них медики госпитализировали».

В 04:40 Ткаченко сообщил, что в Шевченковском районез «зафиксировано повреждение 5-этажного жилого дома».

Одновременно Виталий Кличко сообщил о погибшем киевлянине.

«В Шевченковском районе попадание в 9-этажный жилой дом между 8 и 9 этажами (спасатели тушат пожар, все экстренные службы на месте). Предварительно, погиб один человек. По данным медиков на данный момент, пострадали в столице 10 человек. 5 из них госпитализированы в медучреждения города», – отметил он.

Мэр добавил, что в Шевченковском районе «также попадание в офисный центр», «там пожар».

Кличко в пять часов утра сообщил, что уже «13 пострадавших в столице, семь из них госпитализированы».

К шести утра количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21, среди них 15-летний парень.

По словам Кличко, 13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте. Он также снова упомянул о том, что из Шевченковского района поступила информация о погибшем.

