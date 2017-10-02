Юрист Гомельского суда брала взятки картошкой, мясом и закатками 13 2.10.2017, 19:13

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В деле фигурируют 125 кг картошки, 10 кг свинины, по 3 кг помидоров и перцев, а также закатки.

В Гомеле вынесен приговор бывшей руководительнице управления отдела принудительного исполнения областного управления юстиции. Она обвинялась в том, что с сентября 2015 по январь 2016 года брала взятки от должностных лиц коммерческих и государственных предприятий — в том числе в присутствии подчиненных, передает «Онлайнер».

По информации обвинения, к руководительнице обращались с просьбами о временном снятии ареста со счетов фирм, о взыскании долгов с других субъектов хозяйствования, о рассрочках при исполнении судебных определений. За это и передавались материальные ценности. Брала в основном едой. В деле фигурируют 125 кг картошки, 10 кг свинины, по 3 кг помидоров и перцев, закатки, хозяйственный нож... Всего 8 эпизодов на сумму 250 рублей.

Примечательно, что после задержания чиновницы в подразделениях по судебному исполнению были проведены видеоконференции, на которых всех проинформировали об этом случае.

Сегодня суд Центрального района Гомеля вынес приговор. Бывшая чиновница признана виновной в неоднократном получении взяток и приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, 5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сегодня же бывший начальник Гомельского облуправления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения осужден за получение взяток. Он приговорен к 3 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на 5 лет. Этот приговор также может быть обжалован и опротестован.