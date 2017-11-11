В Беларуси создали клуб любителей поспать 2 11.11.2017, 14:20

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Члены клуба борются за право раз в месяц проспать начало рабочего дня.

В Беларуси офисные работники создали анонимный клуб любителей поспать. Тусуются там в основном менеджеры и айтишники, а главная задача клуба - добиться для офисных работников права на один «отсыпной» день в месяц. «Отсыпной» предполагает право отключить будильник, выспаться и прийти на работу попозже, например, к одиннадцати часам, пишет kp.by.

Офисные работники оставляют на сайте заявки с рассказами о том, почему не высыпаются лично они или почему проблема эта возникает у всех коллег в офисе. А создатели клуба обещают, что попытаются уговорить руководство каждой компании, сотрудники которых мечтают об «отсыпном» дне, ввести у себя такой. В клуб уже вступили несколько десятков столичных офисных работников.