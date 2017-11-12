Концерт Войтюшкевича в Бресте прошел под возгласы «Жыве Беларусь!» 12.11.2017, 14:11

Брестчане приветствовали музыканта после вынужденного пятилетнего перерыва.

Впервые за последних пять лет в Бресте состоялся официальный концерт Змитера Войтюшкевича. Мероприятие проходило в малом зале Дворца культуры профсоюзов.

«Официально концерта в 2013-ом тоже не было, так как уже тогда действовали черные списки. Я приезжал на различные концерты, связанные с «Мова нанова». Это были такие подпольные концерты. Но я надеюсь, что время подпольщины прошло, что будут красивые залы и власть не будет так нервничать из-за моих выступлений», - рассказал музыкант racyja.com.

Фото: racyja.com

«Превосходное впечатление, но, к сожалению, короткий концерт. Были на «Мова нанова» с детьми, очень понравилось», - поделились впечатлениями зрители.

Концертная программа длилась около двух часов, и в конце посетители провели Войтюшкевича аплодисментами и возгласами «Жыве Беларусь!».