«Уралкалий» под контролем белорусов 15.11.2017, 13:17

2,846

Химический гигант постепенно становится частной компанией.

Производитель удобрений намерен отказаться от публичных торгов акциями. Самые крупные акционеры компании – выходец из Беларуси Дмитрий Мазепин (он вырос и учился в Беларуси) и белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, пишет «Народная воля».

Дмитрий Лобяк – не только партнер, но и однокурсник Мазепина. Значительного бизнеса у Лобяка не было — в Беларуси он руководил дилером принадлежащего Мазепину «Уралхима».

Дмитрий Лобяк

Российская пресса пишет, Лобяк стал партнером Мазепина по «Уралкалию», потому что тот не хотел допустить покупки капитала компании недружественным инвесторами. В своем друге, с которым учился в Минском суворовском училище, он был уверен.

«На заседании 7 ноября совет директоров «Уралкалия» рекомендовал акционерам поддержать делистинг с Московской биржи, — пишет Форбс. — Голосование по этому вопросу запланировано на 18 декабря. Предполагается, что у всех несогласных «Уралкалий» выкупит акции по 135,95 руб., что несколько выше их текущей стоимости — по итогам торговой сессии 9 ноября она составила 130,95 руб. С момента публикации сообщения о делистинге бумаги «Уралкалия» незначительно подорожали — примерно на 1,7%. Сама компания объясняет это решение низким уровнем доли акций в свободном обращении — с 2015 года он сократился с 27,8% до 5,23% уставного капитала. В этой связи в июне 2017 года Московская биржа даже перевела бумаги «Уралкалия» из первого в третий уровень листинга».

Руководство «Уралкалия» заверяет, что все эти меры направлены на сокращение долговой нагрузки компании. Хотя есть и другие версии.

«Контролирующие акционеры всерьез взяли курс на перевод «Уралкалия» в статус непубличной компании, — цитирует Форбс аналитика ГК «Финам» Алексей Калачев. — Таким образом «Уралхиму» удастся полностью взять под контроль крупнейшего производителя калийных удобрений (около 20% мирового рынка), обладающего 22% мировых запасов сильвинита».

Дмитрий Мазепин

Он отмечает, что «Уралхим» уже осуществляет оперативное управление компанией. После выведения ее обыкновенных акций из публичного поля и выкупа «префов», Мазепин сможет извлечь максимум выгоды из обладания активами «Уралкалия».

Еще одна версия — курс на превращение компании в частную.

«В большинстве стран, если акции сняты с торгов, то компания из публичной автоматически превращается в частную, что может повлечь за собой множество изменений, — объясняют экономисты. — Например, компания может перейти в управление одного-единственного частного или юридического лица. Зачем проводится делистинг? Чаще всего целью снятия акций с торговли является стремление объединить бизнес под контролем одного владельца. Так он может консолидировать пакет акций в своих руках. А без совладельцев намного проще осуществлять контроль над бизнес-процессами компании и даже сэкономить, учитывая, что не нужно будет осуществлять взаимодействие с акционерами. Еще один пункт экономии – если компания перестает быть объектом публичных инвестиций, значительно снижается значение положительного имиджа компании для привлечения инвесторов, а, значит, и сокращаются расходы в этой области».