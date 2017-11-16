В Беларуси запретили российскую сгущенку 21 16.11.2017, 21:42

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Госстандарт запретил ввоз и реализацию в Беларуси сгущенного продукта «Курское раздолье».

Сгущенку изготавливает ООО «Промконсервы» (Россия).

Как сообщили БелТА в Гомельской областной инспекции Госстандарта, решение принято по итогам проверки, которую провели специалисты региональной инспекции.

По результатам лабораторных исследований установлено, что молочного жира в жировой фазе данного продукта содержалось всего 6% вместо заявленных в маркировке 50%.

Как отметили специалисты, технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) допускает в молокосодержащих продуктах замещение не более половины молочного жира его заменителями.

- Однако полученное значение свидетельствует о том, что в данной «Сгущенке» практически весь предусмотренный требованиями молочный жир заменен другими жирами. Поэтому продукт нельзя охарактеризовать как молокосодержащий. Заявленные изготовителем свойства вводят потребителя в заблуждение, - прокомментировали в областной инспекции Госстандарта.

Кроме того, в «Сгущенке» занижено содержание белка (один из показателей, характеризующих молочную продукцию) и общая массовая доля жира.

По результатам проверки Госстандартом запрещен ввоз и обращение данного продукта на территории Беларуси.