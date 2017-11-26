США создают новый Курдистан в Сирии 26.11.2017, 13:59

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Сирийские курды

ФОто: Global Look Press

В чем состоят преимущества и риски политики Трампа на Ближнем Востоке.

Пока в российском городе Сочи проходила встреча президентов России, Турции, Ирана и звучали реляции о скором разгроме исламских экстремистов и "возрождении" Сирии, в американском издании The Washington Post появилась информация о том, что США собираются создать новое местное управление на севере Сирии и сохранить там военное присутствие, пишет 112.ua.

Самоуправление будет осуществляться на территориях, где американские инструкторы тренировали бойцов "Сирийских демократических сил" для борьбы с ИГИЛ. Там находятся 503 американских военных. В новом местном управлении не будут принимать участие сторонники президента Сирии Башара Асада, которого поддерживает Москва и Тегеран.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США, такая мера должна предотвратить захват Асадом территории Сирии, которую контролируют повстанцы, обеспечить им политическое выживание и предотвратить победу Ирана. "Сирийские демократические силы", в рядах которых сражаются против ИГИЛ 25 тыс. сирийских курдов и около 5 тыс. арабов, контролируют кантоны Африн, Джазира, Кобани. В 2016 г. курды провозгласили на этих территориях автономное образование Демократическая федерация Северной Сирии или, как её называют местные жители, Рожава (Сирийский Курдистан).

Страховка Трампа

По мнению министра обороны США Джеймса Меттиса, Соединенные Штаты не собираются уходить из Сирии, пока конфликт между правительством и оппозицией не будет урегулирован дипломатическим способом. Изначально США придерживались другого подхода. В 2016 г. США воздержались от признания Рожавы в качестве автономного образования, рассчитывая провести демократизацию Сирии и добиться прихода к власти сирийской оппозиции по ливийскому сценарию. Однако ситуация на фронте изменилась не в пользу сирийской оппозиции. На текущий момент большую часть территории Сирии контролирует сирийская армия, которая подчиняется президенту Башару Асаду. При поддержке воздушно-космических сил России и "Корпуса стражей исламской революции" Ирана, режим Асада сумел восстановить контроль над обширными территориями, в том числе над городами Алеппо, Пальмира, Дейр-эз-Зор.

Карта Сирийского Курдистана

Из открытых источников

Информацию о создании при поддержке США местного самоуправления на севере Сирии стоит воспринимать как напоминание России и Ирану о необходимости считаться с существованием "Сирийских демократических сил", оппозиционных режиму Асада в Сирии, которые являются проводником американского влияния в разоренной войной республике. В июле 2017 г. президент США Дональд Трамп прекратил финансирование "Свободной сирийской армии" - той части сирийской оппозиции, которая оказывает сопротивление войскам Асада. Взамен Вашингтон рассчитывает на то, что Москва убедит Дамаск не насаждать свою власть сирийским курдам.

Однако политическое будущее Сирии еще не определено. На встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии и подчеркнул, что сами сирийцы должны самостоятельно определиться с будущим государственным строем и судьбой своей страны. Стороны планируют созвать конгресс народов Сирии для урегулирования политических противоречий и подготовки новой конституции страны. В феврале 2017 г. Россия предложила свой вариант конституции Сирии, которая предполагала децентрализацию, равенство всех религий и культур, исключение ведущей роли правящей партии "Баас" ("Партия арабского социалистического возрождения"), членом которой является Башар Асад. Даже в случае проведения выборов президента Сирии существует вероятность того, что будет избран кандидат-баасист, поскольку большая часть территории страны находится в руках сирийских военных, которые могут вмешаться в избирательный процесс. Даже если Башар Асад уйдет в отставку, к власти может прийти его однопартиец, прозрачным или непрозрачным способом. В таком случае политическая система Сирии не поменяется. Понимая вероятность таких последствий, США дают понять России и Ирану, что не позволят баасистам восстановить свою власть на территориях, контролируемых "Сирийскими демократическими силами" после окончательного разгрома ИГИЛ. Для этого они и запустили в масс-медиа информацию о планах создать новое самоуправления на севере Сирии.

Иракский сценарий

Складывается впечатление, что США пытаются закрепиться в Сирии по иракскому сценарию, используя в качестве опоры своего влияния местных курдов. После завершения Первой войны в Заливе в 1991 г. и освобождения территории Кувейта от оккупации Ирака, иракские курды и шииты подняли восстание против режима президента Саддама Хуссейна. После карательных акций Багдада, около 1 млн. курдских беженцев бежали в соседнюю Турцию и Иран, став источником социальной напряженности. США сыграли на курдско-арабских противоречиях и стали оказывать гуманитарную и военную помощь населению северного Ирака для усиления своего влияния в богатом нефтью регионе. В рамках международной операции Provide Control (1991-96 гг.) под эгидой ООН вооруженные силы США, Великобритании, Франции, Австралии и Голландии обеспечили бесполетную зону в северных регионах Ирака и разместили там свои вооруженные контингенты. В ходе операции Provide Control, а затем операции Northern Watch (1997-2003 гг.), военно-воздушные силы США, Великобритании патрулировали воздушное пространство северного Ирака, наносили авиаудары по иракской армии при попытках оказать сопротивление и вернуть регион под свой контроль. В ходе операции "Иракская свобода" и свержения режима Саддама Хуссейна в марте 2003 г. иракские курды перешли на сторону американских военных. Вашингтон поставлял оружие иракским курдам для борьбы с ИГИЛ, а американские инструкторы тренировали местное вооруженное формирование пешмерга. На месторождениях Северного Ирака нефть стали добывать американские и европейские компании Exxon, Total, Chevron, Talisman Energy, Genel Energy, Hunt Oil, Gulf Keystone Petroleum и Marathon Oil.

Как и в случае с Ираком, США рассчитывают поспособствовать оформлению на севере Сирии государства в государстве. На текущий момент Рожавой руководят два сопредседателя – курдка Хелия Юсеф и араб Мансур Селум. С помощью сирийских курдов США рассчитывают разбавить влияние России и Ирана на политические процессы в Сирии. Гарантией обособленности севера Сирии от Дамаска должен стать присутствующий там ограниченный контингент американских военных. Они будут играть роль сдерживающего фактора, для того, чтобы правительственные войска Дамаска не попытались захватить Рожаву. США заблаговременно позаботились о боеспособности "Сирийских демократических сил". Американцы скупали для их бойцов оружие советского производства, включая автоматы Калашникова, в странах бывшего соцлагеря. С сентября 2015 г. США потратили 700 млн долл. на поставки оружия и амуниции для повстанцев. Министерство обороны США выделило 584 млн долл. на военную операцию в Сирии на 2017-18 гг. До 2022 г. США планируют потратить 900 млн долл. на советское оружие и амуницию. Как и Иракский Курдистан, север Сирии имеет важное экономическое значение. На этих территориях находятся несколько нефтяных месторождений производительностью 40 тыс. т нефти в сутки, сельскохозяйственные предприятия, предприятия, специализирующиеся на производстве стройматериалов, и Тишринская гидроэлектростанция мощностью 630 МВ.

США формируют для сирийских курдов узкий коридор политического развития в виде автономии в сфере самоуправления от Дамаска. Независимость Рожавы и расшатывание территориальной целостности Сирии не отвечает долгосрочным интересам Вашингтона. Курдский сепаратизм активен в Турции и Ираке, которые являются региональными партнерами США. Создание курдской автономии на севере Сирии и согласие местного населения самоопределиться в рамках целостного государства должно стать примером для иракских курдов, которые недавно провели референдум о независимости, ухудшив отношения с центральным правительством. На примере сирийских курдов можно проследить отличие подходов американских республиканцев от демократов на Ближнем Востоке. Вместо смены политических режимов они делают ставку на создание лояльных политических образований внутри проблемных государств. Нахождение у власти на севере Сирии оппозиции и сохранение американского военного присутствия нужны США для того, чтобы красиво уйти из сирийского конфликта, где инициатива перешла в руки России и Ирана.

Проблемные моменты

В то же время намерение США сохранить военное присутствие на севере Сирии обнажает двойные стандарты внешней политики администрации республиканцев на Ближнем Востоке. Отстаивая идею нового самоуправления для сирийских курдов и добиваясь их защиты от Дамаска и снижения влияния Ирана, США не осудили недавнюю военную операцию Багдада против курдских сепаратистов на севере Ирака, при поддержке проиранской шиитской группировки "Хашд аль-Шааби". Иракские военные восстановили контроль над северной провинцией Киркук и одноименным городом, а также над территориями провинций Ниневия и Дияла, которые курдские бойцы прибрали к рукам в 2014 г., после того как иракская армия отступила под натиском ИГИЛ. Действия "Сирийских демократических сил" на севере Сирии напоминают действия пешмерга на севере Ирака. Изначально иракские курды были тоже настроены на автономию в составе федеративного Ирака, но впоследствии стали расшатывать территориальную целостность страны. И если США не препятствовали правительству Ирака навести порядок в северных районах, то Дамаск при поддержке России и Ирана может потребовать от США не препятствовать восстановлению на севере Сирии власти партии "Баас".

США будет сложно избежать недовольства Турции и Ирака, если на севере Сирии появится курдское полугосударственное образование. Цель у сирийских, турецких, иракских и иранских курдов общая – добиться независимости или максимально широкой автономии и при благоприятных условиях объединиться в единое государство. Поддерживая сирийских курдов, США создают проблемный вопрос в отношении Турции и Ирака, которые могут сблизиться с Ираном в борьбе с общей проблемой – курдским сепаратизмом. Иран и Россия могут использовать присутствие американских военных в Сирии для того, чтобы нагнетать антиамериканские настроения в регионе и вешать на США ярлык спонсора курдского сепаратизма.