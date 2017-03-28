Восемь фото о чести и позоре после Дня Воли 17 28.03.2017, 8:29

10,973

В понедельник в Беларуси проходили массовые суды над задержанными на акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта.

Издание «Салдарнасць» собрало 8 самых ярких моментов с судов над героями народных протестов.





Павел Белоус

Фото Влада Шведовича, «Наша Ніва»

Руководителя «Арт-сядзібы» Павла Белоуса обвинили в том, что 26 марта на Октябрьской площади он ругался матом. «Я размаўляю па-беларуску, і каб я выражаўся, то супрацоўнікі амапа і не зразумелі б, што я маю на ўвазе, напрыклад «трасца табе ў бок», — ответил тот на суде. Приговор – 15 суток.

Фото Светланы Коваленко

Сын отвественного секретаря БХД Дениса Садовского принес в суд плакат «Свободу папе!». Того в итоге оштрафовали на 80 базовых величин – почти 1 000 долларов.

Сотрудники милиции, которые пришли на суды в качестве свидетелей, прятали лица.

Судья Александр Петраш, который посчитал, что путешественница Ольга Рощина из России ругалась матом и принимала участие в несанкционированной акции.

Журналистка Адарья Гуштын написала в Facebook: «На фота супрацоўнік міліцыі ў грамадзянскім, які пагражаў мне ў судзе і піхаў (!) жыватом… За тое, што я фатаграфавала ў калідоры».

Леонид Кулаков

Фото TUT.BY

Активисту «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову присудили 25 суток. Свидетеля Константина Михасева он назвал «лжесвидетелем». Другой свидетель Дмитрий Качан вообще сначала перепутал Кулакова с правозащитником «Вясны», который сидел на соседней лавке.

Работники Советского РУВД Дмитрий Качан и Константин Михасев выступили свидетелями в отношении минимум трех обвиняемых. Правда, все они заявили, что их задерживали совершенно другие люди.

Алесь Логвинец

Фото «Радыё Свабода»

Свидетель-омоновец Максим Ковальчук заявил на суде: «Логвинец бился головой о сиденье автомобиля. Мы надели наручники. Телесные повреждения Логвинец нанес себе сам, бившыся головой о автомобиль».

Логвинец встал, чтобы посмотреть Ковальчуку в глаза и назвал его лжецом.

Логвинец сказал, что его избивал другой свидетель – командир группы минского ОМОН Александр Тюнис. «Вам не стыдно, вы позорите белорусскую милицию!» — обратился Логвинец к Тюнису. «Нет, не стыдно», — заявил тот, отметив при этом: «Не, ну а кто сейчас любят милицию?».