Офицер милиции, подполковник запаса Козлов: «На Окрестина служат садисты» 1 28.03.2017, 17:24

Николай Козлов

Фото: «Радыё Свабода»

После четырех суток административного ареста в минской тюрьме вышел на свободу Николай Козлов.

Заместитель председателя Объединенной гражданской партии, подполковник милиции в запасе Николай Козлов был задержан накануне Дня Воли пятью омоновцами во дворе своего дома, так как он якобы «громко ругался и не обращал внимания на предупреждения со стороны милиции», передает «Свабода».

Как отнеслись к бывшему коллеге по милицейской службе в участке и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина?

Подкараулили во дворе 5 омоновцев

«Все случилось прямо во дворе, посреди бела дня. Формулировка даже нравится: мол, вышел из подъезда и сразу же начал громко, грубо и нецензурно выражаться в адрес действующей власти. На неоднократные замечания пяти сотрудников ОМОНа не реагировал - так и написано. Естественно, ни одного гражданского свидетеля; суд ничего не принял во внимание, хотя существенно отличались показания даже этих «свидетелей». Я понимаю, что омоновцам о чем-то сложно договориться, потому что, пока доходят до суда, их мысли куда-то пропадают. Так что все стандартно: нецензурная брань, неподчинение, нары. Трудно найти логику, почему дали 4 суток, не более. По-видимому, главным было, чтобы я не попал на акцию, - и они своего добились. Хотя в моем понимании, судья, который берет дела к рассмотрению и выносит абсурдные решения, - член все той же властной банды. Я, кстати, вслух заявил об этом на суде».

Николай Козлов говорит, что сегодня же начинает опротестовывать несправедливый приговор - прежде всего для того, чтобы «слуги системы» не подумали, что их согласованные решения народ проглатывает молча.

«Большинство персонала на Окрестина - садисты»

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Об условиях в печально известной тюрьме на Окрестина у Николая Козлова исключительно негативные оценки:

«На Окрестина отношение не только ко мне, ко всем примерно одинаковое - свинское. Я там отбывал 5 суток в 2011 году, то по сравнению с сегодняшним днем никакого сравнения - к заключенным относятся по-свински. Сплошное хамство, попытки оскорбить, унизить. На все мои замечания - ноль реакции, в знак протеста пришлось отказаться от еды. Были попытки создать пыточные условия: из-за того, что я писал обращения руководству учреждения, чтобы они выполняли свои обязанности, на сутки со всей камеры забрали матрасы. Собственно говоря, люди не спали, так как лежать на нарах невозможно в принципе. Насчет всего этого, безусловно, буду обращаться в прокуратуру, писать жалобы. Еще раз повторю: там садисты, причем, что сильно удивило, их основная масса. Изредка попадают нормальные люди, но в основном все ужасно «.

«Пишу обращение генеральному прокурору»

Поскольку добиться обеспечения элементарных условий непосредственно на месте нереально, Николай Козлов будет обращаться в высшие инстанции и требовать масштабной ревизии этой тюрьмы:

«Там не терпят никаких вопросов, не терпят никаких требований. Хотя перечень их должностных обязанностей вывешен прямо на стене в каждой камере. Ничего этого они не выполняют, ссылаясь на какие-то смешные причины: плохая погода, когда касается прогулки; нет времени, когда касается стирки. Все эти моменты я себе записал, обозначил и изображу в обращении к генеральному прокурору, пусть почитает. Кроме того, буду обращаться в ГУВД Мингорисполкома, чтобы проверили своих сотрудников на соответствие должности. Ведь это как раз тот случай, когда их должен проверить психиатр, так как, как уже говорил, там очевидные склонности к садизму».

«Лукашенко опирается на репрессивный аппарат: это уже не власть, это банда»

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Сам Николай Козлов убежден, что основной причиной его ареста стала компания массовых превентивных задержаний перед Днем Воли. Сейчас постфактум он пересматривает видеокадры жестких задержаний, особенно впечатлен «парадом» спецтехники для силового разгона демонстраций:

«Мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день основная опора Лукашенко - не процветающая экономика, а репрессивный аппарат. Поэтому деньги тратятся не на создание рабочих мест, а на укрепление силового блока. И вот эта грозная техника, надо понимать, направленна исключительно против мирных граждан. Как на мой взгляд, это похоже ... да даже не похоже, а могу констатировать: это уже не власть, это банда. Ведь руководство, которое так отстаивает право оставаться у властного корыта и при этом аморально относится к собственным гражданам, априори преступное. Это уже очевидно. И своим парадом они демонстрируют прежде всего то, что и в дальнейшем намерены сохранять тенденцию на унижение, на бесправное существование народа».

«Лукашенко нечем хвалиться, кроме ОМОНа»

Николай Козлов удивлен количеством бойцов, мобилизованных для разгона демонстраций и их экипировкой:

«МВД у нас раздууты до невероятных размеров. Впрочем, оно и понятно - это единственная надежда Лукашенко, других тылов не осталось. И мне кажется, что львиная доля тех штрафов, поборов, скачки цен, все новых и новых попыток «пошнырять» по карманам людей как раз идет на содержание этой армии, репрессивного аппарата, ОМОНа. Никто, собственно, так и не опроверг цифру ООН о том, что в Беларуси самое большое количество сотрудников милиции на душу населения - 140 тысяч «штыков». Это огромное количество для небольшой страны. У меня была возможность поговорить с омоновцами, то я вам скажу: минский гарнизон ОМОНа сокращения, о которых так много говорил Лукашенко, никак не затронули. Он их держит как раз для таких событий. Он диктатор, и это его основная опора. На зависть другим «коллегам», у Лукашенко хорошо выдрессирован ОМОН, а больше похвастаться нечем».