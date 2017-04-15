«Раскопаем и отобьемся»: Активист профсоюза РЭП выяснит, кто отдал приказ о его задержании 2 15.04.2017, 8:52

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Андрей Стрижак

Андрея Стрижака освободили после задержания в Молодечно.

Об этом активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак написал в «Фейсбуке».

«Я жив, легитимен и (что удивительно), на свободе.

Никаких претензий к сотрудникам Молодечненской таможни и погранслужбы у меня нет - они выполняли приказ и делали это очень профессионально. Другой вопрос - кто этот приказ отдал, это я буду выяснять уже после «мониторинга» и обжаловать незаконное внесение меня в базу углубленного досмотра. Раскопаем и отобьемся.

Судя по всему, власть использует уже обкатанную на Леониде Судаленко и Василии Полякове тактику мелких пакостей. Их тоже регулярно снимали с поездов и заглядывали в багаж и не только (в моем случае - только в багаж).

Несмотря ни на что, я рад тому что я на Родине».

Напомним, что вчера вечером Андрея Стрижака сняли с поезда Вильнюс — Минск сотрудники погранслужбы. 17 марта активист был заочно осужден на 10 суток ареста за акцию 21 февраля возле здания Гомельского суда.