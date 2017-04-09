Новый сюрприз от налоговой: Белорусы будут подтверждать доходы за 10 лет 44 9.04.2017, 10:19

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«Палаточники» выступили в защиту фискального нововведения.

Поправки в закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества» белорусские депутаты обсуждали еще в прошлом году. Но в силу они вступают только 14 июня. О том, какие важные изменения будут в законе,

оnliner.by узнал у «депутата» постоянной комиссии по бюджету и финансам «палаты представителей» Валерия Бородени.

Два основных момента, которые касаются физических лиц. Первый — это возможность налоговых органов требовать подтверждения доходов вплоть до 10 лет. Это значит, что если вдруг инспекция заинтересовалась вашими доходами и попросила декларацию доходов за год, то она имеет право потребовать и подтверждения доходов за 10 предыдущих лет.

— «Налоговый орган проводит сопоставление сумм доходов и расходов физического лица за полный календарный месяц, несколько календарных месяцев текущего календарного года, в котором была подана декларация о доходах, а также за 10 полных календарных лет, предшествующих году, в котором налоговыми органами было направлено требование о предоставлении декларации о доходах и имуществе», — зачитал отрывок из закона Валерий Бороденя. — Это статья «Контроль в сфере декларирования».

Второй момент — вы можете отказаться предоставлять такие данные. Вполне легально. Тогда налоговые будут сами собирать информацию.

— Кстати, у налоговой тоже появились свои сроки. Срок осуществления контроля за декларированием не может превышать 30 дней. Раз начали проверку, то обязаны в это время уложиться, — отметил «депутат». Этот срок также действует и для граждан: если хочешь, в течение месяца должен предоставить подтверждение дохода.

— Я считаю, что этот подход правильный. Он во всем мире такой. Сомневается налоговая, спросила, подтвердили — и до свидания, — объясняет Валерий Бороденя. — И срок в 10 лет — не такой уж большой. Абсолютно нормальный срок. В наших условиях за это время человек не всегда успевает накопить на автомобиль или квартиру. К примеру, я со своей «депутатской» зарплатой за 10 лет не накоплю на квартиру и близко.