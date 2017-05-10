Лукашенко в шоке: белорусы всухую проиграли швейцарцам 105 10.05.2017, 19:47

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Хоккеисты сборной Беларуси потерпели четвертое подряд поражение на чемпионате мира.

После поражений от Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канады (0:6) наши хоккеисты уступили и Швейцарии — 0:3.

Вчера поздно вечером швейцарцы провели сложный матч с Францией, но их усталость не помогла белорусам, которым вновь не хватало креатива в атаке. За всю игру подопечные Дэйва Льюиса нанесли лишь 14 бросков в створ ворот.

Швейцарцы же в каждом периоде по разу огорчали Кевина Лаланда.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал выступление белорусских хоккеистов на чемпионате мира в Париже, заявив, что «спортсмены зажрались».

Швейцария — Беларусь — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Швейцария: Дженони (Хиллер); Диас (К) — Фуррер, Рюфенахт — Шеппи — Олмонд; Кукан — Унтерзандер, Праплан — Холленштайн — Хаас; Леффель — Генацци, Амбюль — Боденманн — Брюннер; Марти — Зутер, Херцог, Мальгин, Ришар.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов — Лисовец, А.Костицын — Стефанович — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — Павлович; Граборенко — Евенко, Демков — Стась (К) — Лингле; Когалев — Шарангович — Дрозд; Воробей, Карабань.

Шайбы: 1:0 — Шеппи (Унтерзандер, Генацци, 17.54 – бол.). 2:0 — Амбюль (Холленштайн, Леффель, 35.29). 3:0 — Олмонд (Шеппи, 47.55).

Группа «В» (Париж): Канада — 9 очков (3 игры), Швейцария — 9 (4), Норвегия — 6 (3), Франция — 5 (3), Чехия — 5 (3), Финляндия — 4 (3), Словения — 1 (3), Беларусь — 0 (4).