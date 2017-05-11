закрыть
11 мая 2017, четверг, 18:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Сидоренко о матче Беларусь - Швейцария: Ха, поспал во время игры

4
  • 11.05.2017, 14:39
  • 4,112
Андрей Сидоренко

Экс-тренер cборной Беларуси по хоккею дал оценку выступлению национальной команды.

Бывший тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко в интервью pressball.by рассказал о вчерашнем матче Беларусь – Швейцария:

- Какие впечатления? Ха, поспал во время игры. Думал, может, хоть в четвертом матче ребята наконец проснутся. Хотелось получить заряд эмоций. Но мы как катились, так и катимся. Парни вроде бы стараются — в этом им не откажешь. Стремятся выполнять задание.

Как могут — играют. Однако слаженных коллективных действий не наблюдается. Слишком много брака в передачах. Чуть ли не каждый второй пас — мимо адресата.

Атаки практически нет. Сколько бросков по воротам исполнили? Чуть больше десяти, верно? Как при такой статистике забивать?


Мнение

Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!