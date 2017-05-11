Андрей Сидоренко о матче Беларусь - Швейцария: Ха, поспал во время игры 4 11.05.2017, 14:39

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Андрей Сидоренко

Экс-тренер cборной Беларуси по хоккею дал оценку выступлению национальной команды.

Бывший тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко в интервью pressball.by рассказал о вчерашнем матче Беларусь – Швейцария:

- Какие впечатления? Ха, поспал во время игры. Думал, может, хоть в четвертом матче ребята наконец проснутся. Хотелось получить заряд эмоций. Но мы как катились, так и катимся. Парни вроде бы стараются — в этом им не откажешь. Стремятся выполнять задание.

Как могут — играют. Однако слаженных коллективных действий не наблюдается. Слишком много брака в передачах. Чуть ли не каждый второй пас — мимо адресата.

Атаки практически нет. Сколько бросков по воротам исполнили? Чуть больше десяти, верно? Как при такой статистике забивать?