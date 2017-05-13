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Дэйв Хендерсон: С Беларусью всегда трудно играть

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  • 13.05.2017, 11:21
Дэйв Хендерсон
Фото: iihf.com

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон поделился впечатлениями после победы в матче ЧМ с Беларусью (4:3 Б).

  «Всегда было трудно играть против белорусов, а стало ещё сложнее с тех пор, как команду возглавил Дэйв Льюис. Тридцать минут мы действовали нормально, но потом соперник включился, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось. Допускали различные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам», — приводит слова Хендерсона официальный сайт Международной федерации хоккея.


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