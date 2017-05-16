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Иван Кривоносов: У нас были и есть хорошие вратари, почему была ставка сделана на Лаланда?

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  • 16.05.2017, 8:10
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Хоккейный специалист раскритиковал работу Дэйва Льюиса.

Белорусский хоккейный специалист, заслуженный тренер страны Иван Кривоносов критически оценил работу Дэйва Льюиса у руля сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею-2017.

Его слова прозвучали в программе "PRO спорт. Итоги" на "Беларусь 5", сообщает pressball.by:

- Конечно, как и все, ожидал от выступления белорусов большего. Ну, имеем, что имеем. Результат мог бы быть иной, учитывая наличие в составе Андрея и Сергея Костицыных, а также Стася. Почему они не сыграли в свою силу, полную силу? Был просто поражен их обликом в Париже. Эта тройка обладает таким мастерством! Каждый из них способен двух-трех обыгрывать. Почему этого не делали? Наверное, надо находиться внутри команды, чтобы ответить на вопрос. В отличие от прошлого года, к сожалению, даже выделить некого. Мог бы зажечь партнеров Степанов, ведь Андрей — нападающий злой, с характером. Почему он не попал в окончательный состав, можно только догадываться. Да, включать туда молодых ребят надо, однако процесс должен быть постепенным.

- В Санкт-Петербурге много вопросов вызывала вратарская позиция. А сейчас?

- У нас всегда были хорошие вратари. Причем в любом возрасте. Они есть и сейчас, тот же Трус. Почему ставка была сделана на Лаланда?!. На самом деле догадываюсь, но мнение придержу при себе.


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