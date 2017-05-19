Как минский программист сделал себе «умную» квартиру 8 19.05.2017, 12:55

Фото: nn.by

За 8 лет минчанин успел превратить голые стены в многофункциональное уютное гнездо для комфортной жизни.

Минский программист Павел Федорович приобрел квартиру в новом многоквартирном доме на окраине города восемь месяцев назад, пишет nn.by.

За это время он успел превратить голые стены в многофункциональное уютное гнездо для комфортной жизни.

Павел давно интересовался технологиями «умных домов», поэтому когда встал вопрос обживания новой жилплощади, для него было вполне естественно сразу спроектировать все по уму.

«Это комфорт, безопасность. Также экономичность, но с нашими ценами на коммунальные услуги это будет ощутимо очень нескоро, — рассказывает Павел. — Можно не волноваться, что забыл закрыть кран с водой, не переживать, что могут возникнуть какие-то проблемы со стиральной машиной. Система сразу заметит проблему и сама перекроет воду. Можно не думать, выключил ли я свет в квартире, поскольку это легко проверяется дистанционно.

Да и вообще — можно сделать на выходе из квартиры всего одну кнопку. Если нажмешь на нее, все одновременно отключится».

Павел управляет освещением через компьютер.

Еще одна полезная опция умного дома — управление отоплением. Вот пошли вы на работу, а ваш дом перешел в режим ожидания и сам снизил температуру батареи до минимума. А перед тем хозяин вернется, «умный дом» добавит тепла. Вы всего лишь привязываете к системе управления домом свой мобильный телефон, чтобы можно было определить ваше местоположение. Или, например, можно разработать для системы график, которым она будет руководствоваться.

«Сейчас мне очень неудобно искать в темноте выключатель, когда прихожу домой вечером. Хотя это всего пару метров, но когда несешь что-то в руках, некомфортно», — добавляет Павел.

В квартире программиста сейчас работает только часть всех этих функций. Пока что, развалившись на диване, можно включить или выключить свет, опустить или поднять шторы. Установленные в квартире Павла устройства в случае возникновения проблем с трубами автоматически перекроют воду.

Этот датчик автоматически перекроет воду, если заметит утечку.

Вот это небольшое устройство на фото ниже работает как датчик движения и следит за количеством света, может измерять температуру и влажность в комнате.

«Этот сенсор будет стоять в спальне, днем в ясную погоду там очень ярко светит солнце. Благодаря сенсору можно будет автоматически закрывать занавески, чтобы не выгорали мебель и обои», — объясняет Павел.

Раздумывая над обустройством системы «умного дома», хозяин выбирал между двумя вариантами: проводным и беспроводным. Проводной есть смысл делать, если изначально известно, где что будет находиться. Беспроводной намного удобнее, не надо думать, куда скрыть провода, соответственно, и более гибкий. Павел выбрал беспроводной Z-Wave.

В системе управления домом сенсоры могут обмениваться сигналами. Все они собирают информацию и централизованно отправляют ее на контроллер, который является ключевым элементом. Он управляет выключателями, модулями, которые опускают и поднимают шторы, кранами воды и так далее.

Контроллер может выглядеть как модем либо как обычная флешка, которая работает в связке с компьютером. А уже программы для управления умным домом могут быть разные.

Так выглядит интерфейс пользователя программы для управления умным домом Openhab 2.

Стоимость каждого элемента в этой сенсорной паутине начинается от 50—60 евро. Сенсорные выключатели, например, стоят около 100 евро. В трехкомнатной квартире Павла таких устройств в итоге будет до 30.

«Мне всегда было интересно, как работают те или иные вещи»

В настоящее время Павел работает ведущим программистом в минской IT-компании, разрабатывает программное обеспечение. По образованию он физик, изучал в БГУ ядерную физику и электронику. Придя к выводу, что наука в нашей стране сегодня не в почете, решил попробовать себя в программировании, которое увлекало его не меньше.

Ему с детства было интересно разбираться, как устроены те или иные устройства и как они работают. Павлу постоянно хотелось что-то создавать, конструировать. Кстати, кое-что он продолжает мастерить сам и теперь. Например, создал самодельную паяльную станцию [для впаивания проводов, светодиодов, резисторов и других элементов] и уверяет, что это совсем не сложно.

«Когда у меня еще не было этой квартирs, я хотел создать умный будильник, который бы перед побудкой включал свет, ведь так намного проще просыпаться. Но когда начал строить умный дом, это стало неактуально, ведь теперь я могу в любой комнате в любой момент зажечь свет программно», — говорит молодой человек.

На новую квартиру свои экспериментальные приборы Павел пока не перевез, перебирается постепенно.

Кстати, дизайнеров он не нанимал, полагаясь на свой вкус. Прежде всего хотел, чтобы в квартире было светло, так как все комнаты, кроме спальни, выходят на северную сторону, и солнце здесь очень редкий гость.

«Мне должно быть здесь комфортно. Я должен чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя счастливым, — рассказывает Павел о том, что для него значит дом. — Что должно быть из вещей? Даже не знаю. Для меня самое главное — интернет и компьютер. Будет это — тогда можно и программированием заниматься, и хобби разными, и новости читать, и фильмы смотреть».

То, что с умным домом можно совершенно облениться, Павла не пугает.

«Ну, посуду в посудомоечную машину он же не загружает. Правда, робот-пылесос сюда планируется, хотя я его пока и не приобрел. Зато робот для мойки окон уже у меня есть», — говорит Павел.

«Не думаю, что обленюсь. Здесь будет больше комфорта, но многие вещи сам дом не сделает. Уборку генеральную, например, потому что нужно ту же пыль вытереть, и еду он не приготовит. Поэтому лениться некогда», — пошутил Павел Федорович.